‘Het is een schande hoe er momenteel over Ronaldo gesproken wordt’

Dinsdag, 2 november 2021 om 10:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:58

Cristiano Ronaldo heeft sinds zijn terugkeer bij Manchester United zijn waarde voor de ploeg al meerdere keren bewezen met belangrijke treffers, maar ontkomt in Engeland niet aan de nodige kritiek. De Portugese sterspeler zou te passief zijn en werd er mede verantwoordelijk voor gehouden dat Liverpool met 0-5 over United heen kon walsen. Rio Ferdinand noemt de kritiek aan het adres van Ronaldo 'een schande en absoluut gebrek aan respect'.

Ronaldo scoorde viermaal in zijn eerste zeven Premier League-wedstrijden dit seizoen en kwam in tien optredens in alle competities zeven keer tot scoren. Desondanks wordt hem verweten dat hij te passief is als zijn ploeg niet in balbezit is. In het bijzonder tijdens het thuisduel met Liverpool, toen de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer een ongekende oorwassing kreeg. Volgens Ferdinand was Ronaldo echter niet de enige boosdoener. De voormalig speler van United noemt de kritieken dan ook volledig onterecht.

"Ik heb wat gepraat gehoord en de enige manier waarop ik het kan uitleggen, is dat het godslastering is", aldus Ferdinand op zijn YouTube-kanaal FIVE. "Ik hoorde dat Ronaldo de reden was dat United geen successen meer zou behalen. Luister, praat niet zo. Alsjeblieft, het is een schande en een absoluut gebrek aan respect. Soms speel je naar de sterktes van mensen, dat kan als je een superster in je team hebt. Ronaldo zal een van de beste spelers zijn in elke generatie die je je maar kunt bedenken."

Dinsdagavond neemt Ronaldo het met United op tegen Atalanta in de vierde speelronde van de Champions League. In het thuisduel met de Italianen, twee weken geleden op Old Trafford, maakte Ronaldo tien minuten voor tijd een comeback compleet door een 0-2 achterstand om te buigen naar een 3-2 overwinning. De aanvaller kopte raak op aangeven van Luke Shaw en stelde de zege daarmee veilig. De ploeg van Solskjaer gaat momenteel aan kop in Groep F met zes punten uit drie duels. Villarreal en Atalanta volgen met vier punten, Young Boys sluit de rij met één zege.