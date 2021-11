AZ moet na twaalf seizoenen op zoek naar nieuwe hoofdsponsor

Dinsdag, 2 november 2021 om 10:12 • Yanick Vos

AFAS Software stopt na twaalf seizoenen als hoofdsponsor van AZ, zo melden de Alkmaarders dinsdag via de officiële kanalen. De club en naamgever van het stadion en trainingscomplex van AZ slaan allebei een andere weg in. “Voor AZ betekent dit dat het op zoek gaat naar nieuwe partners voor het shirt, stadion en de jeugdopleiding”, zo klinkt het.

AZ benadrukt op de clubwebsite dat AFAS ‘een belangrijke rol in de wederopstanding van de club’ heeft gespeeld en dat de sponsor een ‘inspirerende en ambitieuze partner’ was. “AZ kijkt met respect, waardering en dankbaarheid terug op de samenwerking met AFAS. Het bedrijf uit Leusden schonk de Alkmaarders het vertrouwen toen de club in een moeilijke fase zat”, schrijft AZ. “Na twaalf seizoenen kiezen beide partijen ervoor elkaar de ruimte te geven om verder te groeien. Voor AZ betekent dit dat het op zoek gaat naar nieuwe partners voor het shirt, stadion en de jeugdopleiding.”

AZ meldt dat het de komende periode in gesprek gaat met belangstellend partijen. “Daarbij zal er een nieuwe hoofdsponsor worden gezocht die AZ kan ondersteunen in de verdere weg naar de top”, zo klinkt het. “In de afgelopen twaalf jaar hebben wij met AFAS veel meegemaakt en enorme stappen gezet, onder meer op het gebied van onze jeugdopleiding”, reageert algemeen directeur Robert Eenhoorn. “We kwamen van ver, maar zij hebben de club door dik en dun gesteund. Dat AFAS ons nu de ruimte geeft een volgende stap te zetten, is wat dat betreft ook veelzeggend. Wij kijken terug op een geweldig partnership met een zeer inspirerende partij, die wij het allerbeste wensen in de toekomst.”

“Met de kennis van nu kunnen we met recht spreken over het sponsorschap als een schot in de roos”, aldus Bas van der Veldt, algemeen directeur van AFAS. “Buiten de landelijke bekendheid die het ons familiebedrijf heeft gebracht, is het een prachtig voorbeeld dat financiële stabiliteit leidt tot succes.” De overeenkomst tussen AZ en AFAS loopt medio 2022 af.