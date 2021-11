Noorwegen opgeschrikt door hartstilstand en reanimatie op het veld

Dinsdag, 2 november 2021 om 10:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:06

In de Noorse tweede divisie is maandag een speler van Sogndal in elkaar gezakt als gevolg van een hartstilstand. Emil Pálsson, die met zijn ploeg uitkwam tegen Stjørdals-Blink, ging na een klein kwartier spelen naar de grond, maar kon door snel handelen van de hulpdiensten succesvol worden gereanimeerd. De 28-jarige middenvelder zou weer bij bewustzijn zijn gekomen toen hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. De wedstrijd werd na het voorval gestaakt.

Pálsson is officieel speler van Sarpsborg 08 FF, maar wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan Sogndal. Met die ploeg kreeg hij maandagavond bezoek van Stjørdals-Blink, toen het na twaalf minuten volledig misging. "Hij is vervolgens per vliegtuig naar het Haukeland-ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek en behandeling", meldde Sogndal in een verklaring. In het ziekenhuis werd bevestigd dat de middenvelder een hartstand heeft gehad.

????: Frayeur en plein match de foot en Norvège? L’Islandais Emil Palsson s’est effondré sur le terrain suite à un arrêt cardiaque, lors du match de entre Sogndal et Stjordals Blink, en D2 norvégienne. Réanimé avec succès il a été amené à l’hôpital pour des examens (Club Sogndal) pic.twitter.com/CpcMffwW9y — Franceat (@Franceatpresso2) November 1, 2021

In het bijzijn van geschokte teamgenoten en tegenstanders werd Pálsson na het voorval op het veld gereanimeerd. Toeschouwers werden niet veel later verzocht om het stadion te verlaten, toen het duel definitief gestaakt werd. Het is niet voor het eerst dat Sogndal met een dergelijk incident te maken krijgt. In 2011 nam de ploeg het op tegen Brann, toen tegenstander Carl Erik Torp werd getroffen door een hartstilstand en op het veld gereanimeerd moest worden.

Torp, momenteel trainer bij Brann, was een van de mensen die maandag via social media een steunbetuiging stuurde naar Pálsson. Ook verschillende clubs lieten na het voorval van zich horen en wensten de middenvelder sterkte. Afgelopen weekend werd Sergio Agüero tijdens een wedstrijd van Barcelona met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Later bleek dat de Argentijn last had van hartritmestoornissen, waardoor hij zeker de komende drie maanden niet in actie komt voor de Catalaanse club.