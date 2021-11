Ajax hoopvol gestemd over twijfelgeval; tweetal op scherp in Dortmund

Dinsdag, 2 november 2021 om 08:48 • Yanick Vos • Laatste update: 09:03

Ajax heeft volgens De Telegraaf goede hoop woensdag tegen Borussia Dortmund te kunnen beschikken over Noussair Mazraoui. De rechtsback ontbrak afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo (0-0) vanwege ziekte. Zondag stond hij echter alweer op het trainingsveld en dus lijkt hij op tijd fit voor het duel in de Champions League.

De krant schrijft dat het nog niet definitief is dat Mazraoui meereist naar Dortmund, maar dat er goede hoop is op het meespelen van de back. Afgelopen zaterdag werd hij op de rechtsbackpositie vervangen door Devyne Rensch. “Het is gewoon griep. Ik weet niet hoe snel zich dat herstelt, maar als je op woensdag duidt, dan kan ik daar geen zinnig woord over zeggen, maar voor nu ben ik daar wel positief over”, zei Ajax-trainer Erik ten Hag zaterdagavond in gesprek met ESPN over Mazraoui.

Ten Hag beschikt tegen Dortmund over een vrijwel compleet fitte selectie, op de langdurig geblesseerden Sean Klaiber en Maarten Stekelenburg na. André Onana zit woensdag de laatste dag van zijn schorsing uit en mag weer in actie komen als Ajax zondag bezoek krijgt van Go Ahead Eagles. Tegen Dortmund moeten Edson Álvarez en Jurriën Timber op hun tellen passen. Wanneer zij een gele kaart ontvangen van scheidsrechter Michael Oliver, zijn zij geschorst voor de eerstvolgende groepswedstrijd tegen Besiktas.

Ajax gaat na drie wedstrijden aan kop in Groep C met negen punten. Bij een zege op Dortmund is Ajax al verzekerd van kwalificatie voor de achtste finales. Wanneer Sporting Portugal niet wint van Besiktas, dan volstaat een gelijkspel voor de Amsterdammers. Dortmund moet het op eigen veld stellen zonder de geblesseerden Erling Braut Haaland, Emre Can en Raphaël Guerreiro.