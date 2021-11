Aanstelling Conte leidt tot geruchten over twee Oranje-internationals

Dinsdag, 2 november 2021 om 08:14 • Yanick Vos • Laatste update: 08:39

Antonio Conte is de nieuwe manager van Tottenham Hotspur en om de Premier League-club zo snel mogelijk naar zijn hand te zetten, wil de Italiaanse trainer een aantal spelers naar Londen halen. Volgens het Italiaanse La Repubblica staat Fiorentina-spits Dusan Vlahovic bovenaan zijn wensenlijstje en wil de trainer ook Stefan de Vrij aan zijn selectie toevoegen. Ook de naam van Juventus-verdediger Matthijs de Ligt zingt rond in de wandelgangen.

Op dezelfde dag dat Nuno Espírito Santo werd ontslagen, werd een akkoord bereikt met Conte over een contract tot medio 2023. Dinsdag zet hij zijn handtekening onder de verbintenis en naar verwachting staat de Italiaan donderdag voor het eerst langs de lijn in de Conference League-wedstrijd tegen Vitesse. Volgens diverse Engelse media krijgt Conte in januari een budget van omgerekend 176 miljoen euro te besteden aan nieuwe spelers. Een verdediger en een spits staan hoog op het wensenlijstje van de coach.

Volgens La Repubblica is het aan Conte beloofd dat Tottenham gaat proberen om Vlahovic in huis te halen. De 21-jarige spits is dit seizoen goed voor 8 doelpunten in 11 competitieduels en scoorde dit kalenderjaar 25 keer in 34 wedstrijden. De spits heeft een aanbieding van Fiorentina om zijn tot medio 2023 lopende contract te verlengen afgeslagen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano kan hij in januari vertrekken, en anders komende zomer. Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op vijftig miljoen euro.

Ook De Vrij is naar verluidt een transferdoelwit van Conte. De twee kennen elkaar vanuit hun gezamenlijke periode bij Internazionale, waar de Oranje-international gewend is geraakt aan de speelwijze van de trainer. De Vrij staat tot aan de zomer van 2023 onder contract bij Inter en net als Vlahovic wordt zijn marktwaarde geschat op vijftig miljoen euro. Volgens de Daily Mirror en diverse Italiaanse media staat ook De Ligt op het lijstje van Conte. Andere namen die plots in verband worden gebracht met een transfer naar Tottenham zijn Federico Chiesa (Juventus), Franck Kessié (AC Milan), Manuel Lazzarri (Lazio) en Alesandro Bastoni (Internazionale).