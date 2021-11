‘Misschien is het een idee dat de Ajax-spelers oordopjes in doen’

Dinsdag, 2 november 2021 om 07:06 • Yanick Vos • Laatste update: 07:15

Ajax neemt het woensdagavond op tegen Borussia Dortmund in het Signal Iduna Park. Kenmerkend voor het stadion van de Duitse topclub is de imponerende Gelbe Wand, de Südtribüne achter het doel met 25.000 fanatieke fans. Youri Mulder ging als speler van Schalke 04 regelmatig op bezoek bij de rivaal in Dortmund en weet dan ook wat de ploeg van Erik ten Hag te wachten staat. “Misschien is het een idee dat de Ajax-spelers oordopjes in doen”, grapt hij.

De wedstrijden van Schalke tegen Dortmund hadden altijd een speciaal randje, daar het de Kohlenpottderby betrof, een strijd tussen twee rivalen. “Ik herinner me dat ik eens bij een corner bij een paal stond en onze keeper Jens Lehmann stond te schreeuwen. Ik verstond er dus helemaal niets van”, vertelt Mulder in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dit is wel één van de meest indrukwekkende stadions waar ik gespeeld heb. Dat komt ook doordat, en dat had ik nergens anders, je de nacht na de wedstrijd daar pijn aan de oren had. Dan hoorde je gepiep, zoals je dat ook wel eens na concerten hebt.”

Volgens Mulder is het Signal Iduna Park een stadion ‘waar je geweest moet zijn’. “Het gevaar zit ’m niet zozeer in het vijandige, denk ik, maar wel dat je er als speler onder de indruk raakt van de herrie en daardoor te weinig op je voetbal let. Het is namelijk echt een intimiderende voetbaltempel waar je mond van open valt”, weet Mulder. Volgens de oud-voetballer kan het thuispubliek zich ook tegen Dortmund keren als de ploeg van trainer Marco Rose niet aan de verwachtingen voldoet.

“Zo’n Gelbe Wand brengt ook met zich mee dat verwacht wordt dat Dortmund erop klapt. Dan accepteren ze het niet als de bal te vaak breed gaat of de tegenstander de bal te lang in de ploeg houdt. Dan kan er bij Dortmund dus ook een chaos ontstaan als spelers als blinde kippen naar voren rennen. En er is altijd een vrije man. Ajax heeft er ook de ploeg voor om die steeds te vinden. Dat bleek in Amsterdam wel”, aldus Mulder. Ajax won twee weken geleden op eigen veld met 4-0 door een eigen doelpunt van Marco Reus en treffers van Daley Blind, Antony en Sébastien Haller.