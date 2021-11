Feyenoord bereikt mondeling akkoord met Dennis te Kloese

Dinsdag, 2 november 2021 om 06:42 • Yanick Vos

Dennis te Kloese wordt de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. De Telegraaf meldt dinsdag dat de algemeen directeur van LA Galaxy een mondeling akkoord heeft met de Rotterdammers. Momenteel laat hij zijn zaakwaarnemer het contract uitwerken en wanneer al het papierwerk is afgerond, verhuist hij rond de kerstperiode naar Nederland en kan hij op 1 januari van start gaan. Te Kloese volgt Mark Koevermans op, die onlangs zijn vertrek aankondigde.

Feyenoord was op zoek naar een nieuwe algemeen directeur omdat Koevermans per 1 december opstapt. Te Kloese zou vanaf het eerste moment topkandidaat geweest zijn en heeft volgens de krant 'een groot netwerk in landen waar Ajax en PSV al jaren spelers scouten'. Hij was bijvoorbeeld tussen 2014 en 2018 werkzaam als directeur van de Mexicaanse voetbalbond. Te Kloese was in het verleden tevens werkzaam als scout van Ajax, totdat hij in 2003 aan de slag ging als hoofdscout van Chivas Guadalajara.

Volgens Hans Westerhof, die Te Kloese goed kent doordat zij jaren samenwerkten in Mexico, kreeg de LA Galaxy-directeur de afgelopen jaren aanbiedingen van ‘tal van clubs’. “Chivas in Mexico heeft hem ook willen terughalen, maar hij bleef op de plek waar hij zat. In Los Angeles zit hij goed, in Mexico kan hij een prachtig leven leiden en ik zou het wel weten als ik de keuze had tussen Chivas en Feyenoord”, zegt Westerhof, die niet verder wil uitweiden over de aanstaande werkzaamheden van Te Kloese in De Kuip.

Nadat hij vervolgens sportief directeur werd bij Chivas USA, was Te Kloese ook werkzaam als hoofd opleidingen van Tigres UANL in Mexico, directeur jeugdvoetbal van de Mexicaanse voetbalbond, sportief directeur van Chivas Guadalajara, algemeen directeur van de Mexicaanse voetbalbond en sinds 2018 directeur bij LA Galaxy. Te Kloese heeft eerder aanbiedingen gehad om terug te keren naar Europa, maar ging daar nooit op in. “Hij spreekt zijn talen en leverde goed werk af. Tot op de dag van vandaag heb ik contact met hem”, aldus de 73-jarige Westerhof, die tegenover De Telegraaf toegeeft dat Te Kloese de afgelopen 24 uur contact met hem heeft gezocht om bij te praten.