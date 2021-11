Chris Woerts verklapt nieuws dat Feyenoord dinsdag bekend gaat maken

Maandag, 1 november 2021 om 23:19 • Laatste update: 23:28

Feyenoord gaat een jaar langer door met hoofdsponsor Europarcs. Chris Woerts meldt maandagavond in het programma Veronica Inside dat de Rotterdammers dinsdag bekend gaan maken dat de optie in het sponsorcontract met het bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen en beheren van vakantieparken gelicht wordt. Europarcs is officieel sinds de zomer van 2021 de hoofdsponsor van Feyenoord.

Aanvankelijk nam Droomparken in 2019 als hoofdsponsor het stokje over van Qurrent. Met de tweejarige deal die destijds getekend werd, was volgens De Telegraaf een bedrag van zes miljoen euro per jaar gemoeid. Een jaar later werd Droomparken overgenomen van Europarcs en tegelijkertijd de overeenkomst met Feyenoord met een jaar verlengd. Vorig seizoen werd er in de Europese campagne al met Europarcs op het shirt gespeeld. Sinds afgelopen zomer is Europarcs officieel de hoofdsponsor en prijkt de naam van het bedrijf in alle competities op het shirt van Feyenoord.

De sponsorovereenkomst tussen Feyenoord en Europarcs liep nog door tot komende zomer en bevat een optie voor nog een jaar, die nu dus gelicht is. “Feyenoord gaat morgen bekendmaken dat ze het contract met Europarcs met een jaar gaan verlengen”, vertelt Woerts. “De optie is gelicht in het contract, dat wordt morgen officieel bekendgemaakt. Dat is wel leuk om hier te melden. Ik weet niet of ze dat bij Feyenoord ook leuk vinden.”