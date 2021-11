Harde roep om maatregelen: ‘Puntenaftrek, lege stadions en meldplicht’

Maandag, 1 november 2021 om 22:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:58

Paul Depla, burgemeester van Breda, pleit voor strenge maatregelen om supportersgeweld te bestrijden. Op een spoedvergadering van Regiegroep Voetbal en Veiligheid kwamen burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de KNVB bijeen om te spreken over de toename van het aantal incidenten met supporters rondom wedstrijden te bespreken. Met name Depla wil harde consequenties verbinden aan voetbalvandalisme.

“De tijd van ’ja maar’ moet echt voorbij zijn”, zo citeert De Telegraaf Depla. “Als we dat blijven doen, verandert er nooit iets. De problemen zijn groot, komen veelvuldig voor, en zijn ernstig. Je zult maar met je zoontje voor het eerst naar een wedstrijd gaan en dan maak je dat mee...”, aldus de burgemeester, die verschillende opties oppert om het geweld rond duels de kop in te drukken. Hij denkt onder meer aan de invoering van digitale meldplicht, lege vakken na incidenten, half gevulde stadions of zelfs puntenaftrek.

Depla vindt dat als een club, zoals ADO Den Haag, puntenaftrek kon krijgen voor ‘financieel wanbeleid’, dat ook supportersgeweld bestraft moet kunnen worden met puntenminderingen. “Bij die club heeft dat te maken met financieel wanbeleid, maar ook dat was lange tijd niet denkbaar. Waarom zou je dit niet kunnen doen als een club de veiligheid niet kan garanderen in zijn stadion? Als er bij een dance-event in mijn gemeente zulke ongeregeldheden plaatsvinden, denk je dan dat ze hun vergunning behouden?”

“Maar we moeten dit met z’n allen blijven aanpakken, om te voorkomen dat die gasten zich onaantastbaar blijven wanen en de dienst blijven uitmaken in de stadions. We gaan alle opties verder onderzoeken. Het is niet meer uit te leggen. We zijn het zat.”, besluit Depla. De spoedvergadering volgde na een weekend vol incidenten, zowel in de Eredivisie als in de Keuken Kampioen Divisie.

Recent vonden er ook ongeregeldheden plaats na afloop van de derby tussen NEC en Vitesse, voorafgaand aan en tijdens het Conference League-duel tussen Feyenoord en 1. FC Union Berlin en tijdens de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd tussen MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade. Die wedstrijd werd zelfs gestaakt. Zes agenten raakten gewond. Eerder op zaterdag werd een ander Keuken Kampioen Divisie-duel, Excelsior - FC Eindhoven, kortstondig stilgelegd vanwege wangedrag van supporters. Supporters gooiden met bekers bier richting spelers en er klonken kwetsende spreekkoren. Zaterdagavond waren supporters van Heracles Almelo en Ajax met elkaar een confrontatie aangegaan bij de wedstrijd op Erve Asito in Almelo.