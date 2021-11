Van der Gijp: ‘Als je Álvarez door hem vervangt, word je daar niet slechter van’

Maandag, 1 november 2021 om 22:33

René van der Gijp denkt dat Ajax er niet slechter van zou worden als Quinten Timber op de positie van Edson Álvarez zou spelen. De analist is onder de indruk van de twintigjarige middenvelder van FC Utrecht, die afgelopen zomer werd overgenomen van Ajax. Waar Johan Derksen in Veronica Inside te spreken is over FC Utrecht, uit Wim Kieft tegelijkertijd kritiek op het spel van Ajax tegen Heracles Almelo.

“Stel je voor dat je Álvarez vervangt door die jongen die nu bij FC Utrecht (Timber, red.) speelt, word je daar niet slechter van. Die is sterk, man. Sterk en snel”, geeft Van der Gijp te kennen. “Utrecht moeten we in de gaten houden”, zo voegt Derksen later toe over FC Utrecht, dat momenteel de derde plaats in de Eredivisie bezet. “Die rare trainer (René Hake, red.) heeft nooit gevoetbald, maar heeft wel veel ervaring. Ik heb het idee dat hij een personality acteert, maar hij doet het hartstikke goed. En ik gun het die voorzitter (Frans van Seumeren, red.). Utrecht heeft een hartstikke goed team.”

Tegelijkertijd is Kieft in het praatprogramma kritisch over het optreden van Ajax tegen Heracles Almelo, dat de Amsterdammers zaterdagavond op een 0-0 gelijkspel hield. “Ik vond Ajax wel ergerlijk, hoor. De manier waarop ze speelden. Het is ergerlijk als je zelf gaat denken dat je goed bent. En je gaat daarin geloven. Ik zie het bijvoorbeeld aan Haller. Die heeft best aardige wedstrijdjes gespeeld en belangrijke doelpunten gemaakt. Nu wil hij bij elke bal die hij krijgt laten zien dat hij makkelijk kan wegdraaien.”

“Tegen Borussia Dortmund en PSV zag je goede combinaties tussen Daley Blind en Dusan Tadic met stifjes, het oogt spectaculair”, vervolgt Kieft. “Maar dat gaan ze nu standaard doen, ze willen heel graag laten zien hoe goed ze zijn. Dat is helemaal niet nodig. Als je gewoon doet, ben je ook heel goed. Antony speelde een wispelturige wedstrijd, die zitten er weleens tussen. Dit soort dingen moeten eruit.”