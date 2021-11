Kieft vernietigend na ‘kutwedstrijd’: ‘Hij was echt de slechtste van allemaal'

Maandag, 1 november 2021 om 21:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:31

Wim Kieft is niet te spreken over het spel dat Orkun Kökçü zondag op de mat heeft gelegd. De analist vertelt maandag tijdens Veronica Inside dat hij heeft gekeken naar een ‘kutwedstrijd’, refererend aan het Eredivisie-duel tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord (0-1), waarin de middenvelder ‘de slechtste van allemaal was’ volgens Kieft. Ook onder meer Marcos Senesi en .. lieten geen sterke indruk achter op de tafelheren van het praatprogramma.

“Wát een kutwedstrijd”, begint Kieft wanneer de Rotterdamse derby ter sprake komt. “Dat Feyenoord was zo slecht. Die Kökçü was echt de slechtste van allemaal. Maar echt ook gewoon hele simpele ballen inleveren, en dan gaat hij achterin weer een beetje ballen ophalen... En hij scoort natuurlijk weinig, dus dan gaat hij maar een beetje de opbouw verzorgen. Maar het was echt een drama.” Johan Derksen sluit zich volledig aan bij zijn collega. “Ik zie het grote talent niet in hem hoor. Ik zie geen enkele ontwikkeling in zijn spel.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hetzelfde geldt voor die Senesi”, vervolgt Derksen. “Bij hem zie ik ook niet dat het een sterspeler is. Ik vind het een hele normale, beperkte verdediger. Senesi gaat ook nog met corners mee naar voren, want hij denkt ook dat hij daar van belang is.” Tegelijkertijd is René van der Gijp kritisch over Alireza Jahanbakhsh, die volgens de analyticus problemen heeft met de handelingssnelheid. “Het duurt gewoon lang bij hem. Bij AZ schoot hij ze er toch makkelijk in. En dat hij ze er in de Premier League niet makkelijk inschiet, vind ik niet heel gek. Maar als je dan terug bij Feyenoord komt... Zeker tegen Sparta kun je wel een doelpuntje maken toch, of niet?”, besluit Van der Gijp.

Toch zijn er ook nog Feyenoorders die positief opvielen bij Kieft, waaronder Gernot Trauner. “Die vind ik echt goed. Voor dat niveau... Die gozer staat altijd goed. En op een bepaalde manier wordt hij nooit uitgespeeld en ook niet als hij tegen hele snelle jongens staat. Hij wordt echt nooit uitgespeeld, het is een hele slimme gozer én hij is goed met zijn kop. Derksen: “Hij doet geen dingen die hij niet beheerst. Hij dekt, pakt de bal af, en geeft ‘m vervolgens aan een voetballer. Prima!”