Johan Derksen: ‘Een wonder dat die jongen in de Eredivisie speelt’

Maandag, 1 november 2021 om 21:14

Johan Derksen vindt het een wonder dat Tom Beugelsdijk nog altijd in de Eredivisie speelt. De centrumverdediger van Sparta Rotterdam deelde zondag in de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord (0-1) tot tweemaal toe een tik uit, aan Bryan Linssen en Cyriel Dessers. De analisten van Veronica Inside vinden dat Beugelsdijk voor de actie jegens Dessers een rode kaart had kunnen krijgen.

Beugelsdijk deelde tot twee keer toe een tik uit met zijn arm. De eerste was na 55 minuten spelen, toen de verdediger Linssen voorbij dribbelde en hem vervolgens met zijn arm in het gezicht raakte. Tien minuten later maakte hij zich met zijn elleboog breed, om zo te zorgen dat doelman Maduka Okoye voor de aanstormende Dessers de bal kon oppakken. Beide acties werden niet bestraft door scheidsrechter Kevin Blom.

De duels van Beugelsdijk met Linssen (links) en Dessers (rechts).

“Ik vind het nog steeds een wonder dat die jongen in de Eredivisie speelt. Het lullige is: bij ieder duel had hij een rode kaart kunnen krijgen. Want bij ieder duel zet hij zijn arm erin”, zegt Derksen in het praatprogramma als Beugelsdijk ter sprake komt. Presentator Wilfred Genee haalt aan dat je Beugelsdijk bij beide acties ‘ziet kijken’, voor hij zijn tegenstander raakt. Derksen: “Ik weet niet eens of het bewust is, want hij doet het steeds.”

“Het is ook een gewoonte geworden bij hem. Dit zijn twee slechte voorbeelden, want hij ligt al voor op zijn tegenstander. Over het algemeen moet hij heel erg zijn best doen om er bij te komen. In principe kun je hier wel een rode kaart voor geven”, wijst Wim Kieft op het duel tussen Beugelsdijk en Dessers. “Hij heeft zeker drie of vier keer zoiets gedaan.” Daar is René van der Gijp het mee eens: “Dat moment met Linssen was het minste, dat was met zijn hand. Die andere was echt met zijn elleboog.”