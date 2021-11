Barcelona moet Sergio Agüero lange tijd missen door hartproblemen

Maandag, 1 november 2021 om 20:49 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:08

Sergio Agüero is zeker de komende drie maanden niet inzetbaar voor Barcelona, zo laat de club maandagavond via de officiële kanalen weten. De aanvaller liet zich zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés (1-1) vlak voor rust vervangen. Agüero greep in de 41e minuut al liggend op het veld naar zijn borst en nek, en leek ademhalingsproblemen te hebben. Zondag onderging hij een hartonderzoek, waarvan de resultaten inmiddels bekend zijn.

“Sergio Agüero moeten onderworpen worden aan een diagnostische en therapeutische behandeling, uitgevoerd door Dr. Josep Brugada. Hij is niet zodoende niet inzetbaar gedurende de komende drie maanden. Binnen die periode moet de effectiviteit van de behandeling bepaald worden om zijn herstelproces te bepalen”, zo luidt het officiële statement van Barcelona.

LATEST NEWS | Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 1, 2021

Naar aanleiding van de publicatie van Barcelona heeft Agüero via Twitter ook gereageerd in een geruststellend bericht. "Het gaat goed met me en ik heb de moed om dit herstelproces in te gaan. Ik wil iedereen bedanken voor alle steunbetuigingen en liefdevolle berichten, die mijn hart sterker maken", aldus de spits.

Zaterdag werd Agüero minutenlang behandeld en werd vervolgens gewisseld. Hij wilde niet op de brancard en liep rustig van het veld. Na onderzoek in de kleedkamer door de medische staf van Barcelona werd besloten om de aanvaller naar het ziekenhuis te brengen. De tweede helft in het Camp Nou was toen al begonnen en televisiecamera’s van LaTdT legden vast hoe hij vanuit het stadion naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Barcelona meldde in een eerdere verklaring dat Agüero met malestar torácico kampte, pijn op de borst. Spaanse media schrijven dat in dergelijke gevallen een hartonderzoek tot de gebruikelijke procedure behoort om te onderzoeken hoe zijn hartspier functioneert en/of er eventueel bloedstolsels zijn gevormd. Hierdoor ontstaat namelijk pijn op de borst, angina pectoris, of zelfs een hartinfarct. Hevige stress kan ook hartritmestoornissen veroorzaken.

Angina pectoris is niet hetzelfde als een hartinfarct. Pijnaanvallen van angina pectoris kunnen er op wijzen dat de bloedvoorziening van het hart niet goed werkt. Door een behandeling met neurostimulatie kan het aantal aanvallen van pijn op de borst flink worden verminderd.