‘Genee wil Talpa ondanks nieuw contract en dagelijkse talkshow verlaten’

Maandag, 1 november 2021 om 20:00 • Laatste update: 20:14

Wilfred Genee zou zich hebben gemeld voor een overstap naar Viaplay, zo claimt mediajournalist Rob Goossens in het programma RTL Boulevard. De streamingdienst van de Zweedse Nordic Entertainment Group moet in het eerste kwartaal van 2022 gelanceerd worden in Nederland en gaat onder meer de Premier League, de Bundesliga, Formule 1 en darts uitzenden. Genee zou Talpa willen verlaten voor Viaplay, ondanks dat hij vanaf januari met René van der Gijp en Johan Derksen een dagelijkse talkshow gaat maken en recent zijn contract bij Talpa met twee jaar heeft verlengd.

“Er zijn presentatoren die zoiets hebben van: we moeten daar wezen”, begint Goossens. Viaplay wil rond de livesport ook studio-uitzendingen gaan maken. Jan Boskamp zou reeds vastgelegd zijn door de streamingdienst. “Wat ik hoorde, is dat Wilfred Genee zich al zou hebben gemeld. Dat is opvallend, want hij moet vanaf januari de dagelijkse talkshow op SBS 6 met zijn Veronica Inside-collega’s gaan presenteren. Dat is in principe rond. Sterker nog, Wilfred heeft al voor twee jaar bijgetekend.”

“Maar wat ik hoor in de wandelgangen, is dat hij zou zijn uitgekeken op het werk bij Talpa en dus wel open zou staan voor een overstap. De NPO kan hem niet meer betalen en bij RTL heeft hij wat vijanden gemaakt”, vervolgt Goossens. Hij krijgt de vraag of Hélène Hendriks in dat geval het stokje van Genee zal overnemen. Hendriks gaat op korte termijn wekelijks het quizprogramma The Bettle presenteren, dat op vrijdagavond na Veronica Inside te zien zal zijn.

“Wat ik hoor, is dat dat een optie is”, reageert Goossens. “We hebben Johan Derksen gesproken en die had zoiets van: dan neemt Hélène het over. Ik heb begrepen dat de bazen hoog in de boom bij Talpa dat ook als een plan B zien. Het zou kunnen. Maar goed, over het algemeen is John de Mol niet echt iemand die even je contract verscheurt als je nog twee jaar hebt. Dan moet Wilfred met iets goed komen.”

“Ik merk dat Johan zijn stempel aan het drukken is. Voorheen was Wilfred echt de baas bij Veronica Inside, samen met eindredacteur Jan Hillenius. Nu is het Johan, samen met die eindredacteur. Wilfred heeft al minder te zeggen en voor mijn gevoel vindt Johan het helemaal niet zo erg”, besluit Goossens. In RTL Boulevard wordt een reactie van Genee geciteerd: “Ik heb de laatste tijd geleerd om in sommige gevallen het antwoord ‘geen commentaar’ te geven. Dit is zo’n moment.” Op de vraag of het verhaal van Goossens naar het rijk der fabelen kon worden verwezen, reageerde hij: “Geen commentaar.”