Teun Koopmeiners oogst lof in Italië: ‘Voorbestemd om Atalanta-leider te worden’

Maandag, 1 november 2021 om 20:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:28

Trainer Gian Piero Gasperini heeft zich zeer positief uitgelaten over Teun Koopmeiners. Op de persconferentie in aanloop naar de Champions League-ontmoeting met Manchester United steekt de keuzeheer van Atalanta de loftrompet over de middenvelder, die volgens Gasperini ‘voorbestemd is om een toekomstige Atalanta-leider te worden’.

“Hij is een jonge speler, maar met een geweldige persoonlijkheid”, laat Gasperini weten wanneer hij gevraagd wordt naar zijn visie op Koopmeiners. “Hij is in zijn eerste weken al enorm gegroeid. Hij is voorbestemd om samen met de andere aanvoerders van dit team een toekomstige Atalanta-leider te worden”, vertelt de coach van la Dea. In de laatste vijf wedstrijden van Atalanta kreeg Koopmeiners viermaal een basisplek van Gasperini.

De positieve woorden aan het adres van de Nederlander zijn enigszins opvallend, daar Gasperini enkele weken geleden nog niet overtuigd leek van de nummer 7. “Koopmeiners, De Roon en Freuler samen laten spelen is lastig met mijn visie op voetbal, maar alles kan. Teun als aanvallende middenvelder? Ik zie eerder Pasalic in die rol, maar Teun heeft de kwaliteit”, zo sprak de oefenmeester, die tegen Manchester United overigens wel een luxeprobleem moet oplossen.

Na twee weken blessureleed keerde Merih Demiral namelijk terug in het centrale hart van de vijfmansverdediging. Bij de afwezigheid van de geschorste José Luis Palomino kreeg Marten de Roon afgelopen weekend tegen Lazio (2-2) nog een basisplek, maar de Argentijnse verdediger keert naar verwachting tegen the Reds weer terug in de basis. Zodoende zal Gasperini mogelijk De Roon of Koopmeiners naar de bank verwijzen in de Champions League-wedstrijd. Ook een middenveld met de twee Nederlanders en zonder Remo Freuler behoort tot de mogelijkheden.

Ook concullega Ole Gunnar Solskjaer gaf daags voor de ontmoeting met Atalanta een, weliswaar om een andere reden, opvallende persconferentie. De manager van United reageerde vol zelfvertrouwen op een vraag over de storm aan kritiek die hij in de Engelse pers te verwerken kreeg de afgelopen periode. “Kritiek kan ervoor zorgen dat je aan jezelf gaat twijfelen of dat je voor jezelf opkomt. Ik heb altijd genoten van kritiek. Blijf vooral met de kritiek komen, dat vind ik prima”, zo klonken de woorden van Solskjaer.