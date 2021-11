Aad de Mos ziet knelpunt bij PSV na 5-2 zege: ‘Dat is gewoon teleurstellend’

Maandag, 1 november 2021 om 19:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:43

Aad de Mos is niet te spreken over het middenveld van PSV. De analist vertelt in gesprek met Rik Elfrink voor de camera van het Eindhovens Dagblad dat de linie uit balans is. Een punt van kritiek van De Mos is dat PSV in het gewonnen Eredivisie-duel met FC Twente (5-2) met drie verdedigende middelders speelde die ‘niet goed samenwerken’ en die ‘heel veel tekortkwamen’. Ook snapt de oud-trainer niet dat coach Roger Schmidt niet vaker kiest voor Jordan Teze op de rechtsachterpositie.

Zaterdagavond waren de Eindhovenaren op eigen veld met 5-2 te sterk voor FC Twente, maar dat betekent niet dat De Mos heeft genoten van het spel van de Eindhovenaren. De analyticus stoort zich met name aan de wijze waarop Michel Vlap de 0-1 en Ramiz Zerrouki de 2-2 aantekenden. “Het middenveld van PSV werd overlopen. Die twee doelpuntenmakers gingen steeds diep en daardoor kwamen Obispo en Ramalho in de problemen.”

“Dat had alles te maken met het middenveld van PSV, dat niet in evenwicht is”, vervolgt De Mos. “Ze hebben eigenlijk drie verdedigende middenvelders. Daar zit eigenlijk geen evenwicht in en er zit geen samenwerking in. Vergeleken met het middenveld van Twente kwamen Sangaré, Boscagli, maar vooral Van Ginkel heel veel tekort. Het veldspel was gewoon teleurstellend. Twente had de overhand op het middenveld en PSV mocht nog heel blij zijn dat Unnerstall niet meespeelde.”

Verder kan De Mos zich ook niet vinden in het feit dat Schmidt op de rechtsbackpositie de voorkeur aan Philipp Mwene geeft ten koste van Teze. Tegen de Tukkers koos de oefenmeester wel voor Teze, die volgens De Mos uitstekend speelde en volgens de analist een vaste plek moet krijgen in de basiself. “Het is duidelijk dat hij aanvallend veel meer te bieden heeft dan Mwene. Het verbaast me nog steeds. Met alle respect, maar Mwene is een jongen die bij Mainz gespeeld heeft en dat is geen topclub. Teze is een jeugdproduct. Hij heeft het afgelopen jaar al fantastisch gespeeld als centrale verdediger, dus ik denk dat het alleen maar logisch is dat je die jongen de kans geeft.