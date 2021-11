‘Sjeik stelt harde eis aan Laporta in onderhandelingen over Xavi’

Maandag, 1 november 2021 om 19:34 • Chris Meijer • Laatste update: 22:27

Joan Laporta moet hoogstpersoonlijk naar Qatar afreizen om Xavi los te kunnen weken bij Al-Sadd, zo meldt AS. Sjeik Mohammed bin Hamad wil alleen met de president van Barcelona onderhandelen om de oud-middenvelder als trainer te laten terugkeren naar Catalonië. Het betekent dat de komst van Xavi naar Barcelona met enkele dagen vertraagd kan worden, daar Laporta een gaatje in zijn drukke agenda moet zien te vinden om naar Doha te reizen.

Al sinds het ontslag van Ronald Koeman geldt Xavi als de gedoodverfde favoriet om de nieuwe trainer van Barcelona te worden. Hij heeft echter nog een contract tot medio 2023 bij Al-Sadd en de Qatarese club liet vorige week al weten dat het zijn trainer niet zonder slag of stoot zal laten gaan. "Als reactie op wat recent de ronde deed, bevestigt het management van Al-Sadd andermaal dat Xavi nog een contract van twee jaar heeft bij de club. Hij is volledig gefocust op de komende wedstrijden van het team, op het behouden van onze koppositie in de competitie en op het prolongeren van de landstitel."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Xavi en Al-Sadd hebben reeds de afspraak gemaakt dat hij onder relatief verzachtende omstandigheden naar Barcelona kan vertrekken. Er moet door de Catalanen wel een afkoopsom - die volgens AS ‘veel hoger’ ligt dan de eerder gemelde een miljoen euro - betaald worden. Dat bedrag kan nog worden gedrukt met een afspraak over een oefenwedstrijd tussen Al-Sadd en Barcelona in Doha, die de komende twee jaar afgewerkt moet worden. Het is voor Al-Sadd echter een harde voorwaarde dat Laporta naar Qatar afreist om hoogstpersoonlijk de onderhandelingen te voeren.

AS schrijft dat het in de Qatarese cultuur als ‘onbeschoft’ wordt gezien als de onderhandelingen zouden worden gevoerd door iemand die binnen Barcelona lager in rang staat dan Laporta. “Als je op een vriendschappelijke wijze en zonder problemen tot een akkoord over Xavi wil komen, moet je naar Doha komen. De sheikh wil met zijn gelijke bij Barcelona onderhandelen. Dat betekent dat hij Laporta wil zien”, zo citeert de Spaanse krant de boodschap van Al-Sadd voor Barcelona.

Daardoor moet Laporta een gaatje vinden in zijn volle agenda om naar Qatar af te reizen. Barcelona neemt het dinsdagavond in Oekraïne op tegen Dynamo Kiev en op dit moment wijst alles er op dat Laporta dan op donderdag met vice-voorzitter Rafa Yuste en directeur voetbalzaken Mateu Alemany richting Doha gaat. Al-Sadd heeft dan net een belangrijke wedstrijd achter de rug, want woensdag staat het duel met naaste achtervolger Al-Duhail op het programma. Als de ploeg van Xavi wint, bedraagt de voorsprong van de koploper van de Qatarese competitie op de nummer twee reeds zes punten.

Zoals het er nu naar uitziet, arriveert Xavi op zijn vroegst pas op zondag in Barcelona om de laatste plooien glad te strijken. Het betekent dat hij in ieder geval nog niet zoals eerder gemeld op de bank zal zitten tijdens de uitwedstrijd tegen Celta de Vigo, die komende zaterdag op het programma staat. Voorlopig heeft Sergi Barjuán daardoor nog op interim-basis de leiding bij Barcelona.

Vertrek van Schreuder en Larsson bij Barcelona bevestigd

Overigens vertrekken in het kielzog van Koeman ook Alfred Schreuder en Henrik Larsson bij Barcelona. Er bestond onduidelijkheid over hun toekomst, maar Schreuders zaakwaarnemer Rob Jansen bevestigt diens vertrek uit Catalonië tegenover het ANP. Dat Schreuder en Larsson zouden vertrekken hing al in de lucht, daar ze afgelopen zaterdag tijdens het duel met Alavés al niet op de bank zaten.