Driessen kritisch: ‘Hij is de meest welbespraakte trainer van de Eredivisie’

Maandag, 1 november 2021 om 18:44

Valentijn Driessen verwijt Arne Slot en de spelers van Feyenoord dat ze zich onvoldoende hebben uitgesproken richting de eigen supporters na het vertrek van algemeen directeur Mark Koevermans, die wegens bedreigingen aan zijn adres vorige week zijn vertrek aankondigde. De chef voetbal van De Telegraaf zegt in de voetbalpodcast van de krant dat hij vooral van de oefenmeester van de Rotterdammers ‘fermere taal’ had verwacht, daar Slot in zijn ogen ‘een van de meest welbespraakte trainers in de Eredivisie’ is.

“Ja, natuurlijk. Spelers, maar ook trainers”, antwoordt Driessen in Kick-Off, zoals de voetbalpodcast van De Telegraaf heet, op de vraag of spelers en trainers zich moeten uitspreken over incidenten met supporters. Hij wijst op de naderende uitwedstrijd van Feyenoord tegen Union Berlin in de Conference League, waar in het stadion alleen al 5100 meegereisde supporters aanwezig zullen zijn. “Ik heb geen enkele Feyenoord-speler gehoord. Dat vind ik ook slecht van Feyenoord zelf. Ze moeten proactief zijn, want ze gaan nu naar Berlijn toe.”

“Waarom komt er geen statement van de spelers? Waarom komen er niet drie belangrijke spelers om te zeggen: ‘We hopen dat iedereen zich gedraagt, want we hebben nu een heel goed Europa Cup-seizoen en willen dat volhouden. Als we overwinteren, willen we daarna ook in Europa spelen’. Als het helemaal uit de klauwen giert, is de UEFA rücksichtslos en halen ze je gewoon uit de competitie”, vervolgt Driessen. Hij haalt de persconferentie van Slot van afgelopen vrijdag in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam aan.

Slot noemde het vertrek van Koevermans ‘vervelend’ en zei dat ‘het duidelijk was dat hij met afschuw naar de situatie keek’, maar erkende tegelijkertijd dat de gebeurtenissen ‘geen item’ waren binnen de spelersgroep van Feyenoord. “Je hoort spelers niet en Arne Slot nam afgelopen vrijdag het woord vervelend in de mond als het over het vertrek van Koevermans ging. Ik verwacht veel fermere taal, zeker van Arne Slot. Ik denk dat hij de meest welbespraakte trainer van de Eredivisie is. Hij kan dat heel goed verwoorden, veel beter dan het woord vervelend.”

“Want hij riep ‘vervelend’ en ging weer over tot de orde van de dag. Mijn fietsband is eraf gelopen, ik leg ‘m er weer op en ik ga weer door”, stelt Driessen. Hij wordt geconfronteerd met de stelling dat dit ‘van alledag’ is binnen het voetbal. “Maar dat betekent niet dat je er niks van moet zeggen”, reageert hij. “Dat is het punt. Je moet het verwachten van die spelers, want zij zijn de voorbeelden voor veel van die hooligans.”

“Als ze een nieuw contract tekenen, zijn ze de eerste om te zeggen: ‘Oh, wat een geweldig publiek. Ik vind het geweldig om voor een volle Kuip te spelen’. Dan kunnen ze er wel wat van zeggen en als het fout gaat, kan dat niet”, benadrukt Driessen. “Het zijn selectieve verklaringen die ze afleggen. Kap er dan ook mee om te zeggen dat je graag voor de supporters wil spelen. Je ziet het in ieder persbericht dat wordt uitgebracht door de clubs, het is alleen maar angst voor die supporters. Dan denk ik: recht je rug en zeg waar het op staat. Dat je naar Feyenoord bent gekomen omdat je drie keer zoveel kan verdienen bij Fortuna Sittard, ik zeg maar wat.”