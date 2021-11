Antonio Conte keert bij Tottenham Hotspur terug in de Premier League

Maandag, 1 november 2021 om 23:59 • Laatste update: 00:33

Antonio Conte is de nieuwe manager van Tottenham Hotspur, zo verzekeren transfermarktexperts Fabrizio Romano en Gianluca Di Marzio. De Italiaanse oefenmeester wordt de opvolger van Nuno Espírito Santo, die maandag werd ontslagen als gevolg van de tegenvallende prestaties van de voorbije weken. Conte, die tot mei van dit jaar in zijn vaderland werkzaam was bij Internazionale, tekent dinsdag een contract tot medio 2023 en begint daarmee aan zijn tweede klus als manager in Engeland, nadat hij eerder al twee seizoenen werkzaam was bij Chelsea.

Conte verliet Internazionale eind vorig seizoen, nadat hij de club de eerste landstitel sinds 2010 bezorgde. In zijn eerdere periode in Engeland wist de trainer met Chelsea in 2017 ook al kampioen te worden van de Premier League. Het jaar daarop won hij met the Blues ook nog de FA Cup, door Manchester United in de finale met 1-0 te verslaan. Omdat de Londenaren aan het einde van dat seizoen op een teleurstellende vijfde plaats van de ranglijst eindigden, werd Conte destijds alsnog ontslagen door voorzitter Roman Abramovich. Vorige week werd Conte nog genoemd als opvolger van Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United, terwijl hij eerder ook in verband werd gebracht met de trainersfunctie bij het ambitieuze Newcastle United.

Antonio Conte to Tottenham, confirmed and here we go. The contract until June 2023 will be signed on Tuesday. The verbal agreement is now completed. He’s back in the Premier League. ?????? #THFC Fabio Paratici wanted him since June and changed Conte’s mind. Incredible work. #Conte pic.twitter.com/2TnHBwyq0A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 1, 2021

Door de tegenvallende prestaties stond Espírito Santo al enige tijd onder druk bij Tottenham. Na de 0-3 thuisnederlaag tegen Manchester United van zaterdag ontstond er grote ontevredenheid bij de fans van de Londense club, waarna voorzitter Daniel Levy en technisch directeur Fabio Paratici met de rest van het bestuur bijeenkwamen om het mogelijke ontslag van de Portugees te bespreken. Maandagochtend stuurde Tottenham een persbericht naar buiten waarin het ontslag wereldkundig werd gemaakt. Espírito Santo was pas sinds deze zomer werkzaam in het Tottenham Hotspur Stadium, nadat hij een succesvol dienstverband kende bij Wolverhampton Wanderers.

Conte wordt in Londen herenigd met Paratici, met wie hij eerder bij Juventus samenwerkte. De sportief directeur van Tottenham wilde Conte in juni al binnenhalen en heeft hem uiteindelijk kunnen overtuigen van een terugkeer naar Engeland, waar hij maandag al arriveerde en inmiddels een mondeling akkoord heeft bereikt. The Spurs bezetten momenteel de teleurstellende achtste plaats in de Premier League met slechts vijftien punten uit tien wedstrijden. De achterstand op koploper Chelsea bedraagt inmiddels tien punten. Donderdag staat de thuiswedstrijd tegen Vitesse in de Europese Conference League op het programma. Naar verwachting zal Conte tijdens dat duel al als nieuwe manager op de bank zitten.