Koeman wil ontslagpremie ‘tot de laatste cent’ ontvangen van Barcelona

Maandag, 1 november 2021 om 14:00 • Dominic Mostert • Laatste update: 14:07

Ronald Koeman is niet van plan om (deels) af te zien van zijn ontslagvergoeding, zo beweert journalist Lluis Canut van Catalunya Ràdio. Volgens berichtgeving in Spanje kost het ontslag van de trainer circa twaalf miljoen euro voor Barcelona. Canut beweert dat Koeman het bedrag 'tot op de laatste cent' wil ontvangen van de financieel noodlijdende club.

Koeman had nog een contract tot het eind van het seizoen bij Barcelona. Na zijn ontslag werd in Spanje gemeld dat zijn 'oprotpremie' van twaalf miljoen euro bestaat uit zijn resterende salaris (zeven miljoen euro) en het bedrag dat Koeman zelf zou hebben opgehoest om zijn baan als bondscoach van Oranje te kunnen inruilen voor het trainerschap in het Camp Nou (vijf miljoen). Volgens Canut berust die berichtgeving niet volledig op waarheid.

"Het totaalbedrag is twaalf miljoen euro, maar ik wil wel duidelijk maken dat het bedrag niets te maken heeft met de som die werd betaald aan de Nederlandse voetbalbond", geeft de journalist aan. "Dat was vijf miljoen euro en werd meteen door Barcelona betaald. Ik weet niet of het bedrag van twaalf miljoen euro enkel aan Koeman betaald moet worden, of dat delen ervan voor zijn assistenten (Alfred Schreuder en Henrik Larsson, red.) zijn."

Vanwege de pandemie ging Koeman vorig seizoen akkoord met een uitgestelde betaling van 45 procent van zijn salaris, meldt Canut. Mede om die reden heeft hij nog veel geld tegoed. In de gesprekken over zijn ontslag probeerde algemeen directeur Ferran Reverter de trainer ertoe te bewegen om akkoord te gaan met een ontslagvergoeding van zeven à acht miljoen euro, maar daar had Koeman geen oren naar.