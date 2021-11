Frenkie de Jong en drie anderen terug bij Barcelona: ‘Opsteker voor iedereen’

Maandag, 1 november 2021 om 13:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:34

Barcelona reist met Frenkie de Jong, Ansu Fati, Ousmane Dembélé en Ronald Araújo af naar Oekraïne voor de uitwedstrijd tegen Dynamo Kiev in de Champions League. Het viertal is fit genoeg bevonden om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. De terugkeer van Dembélé is het meest opvallend, want de aanvaller speelde dit seizoen door een slepende knieblessure nog geen minuut voor Barcelona.

De Jong is hersteld van een hamstringblessure die hem twee duels aan de kant hield. De middenvelder viel vorige week zondag uit in de verloren wedstrijd (1-2) tegen Real Madrid en ontbrak vervolgens tegen Rayo Vallecano (1-0 nederlaag) en Alavés (1-1). Fati had last van zijn rechterknie en miste evenals De Jong de laatste twee duels. Araújo stond vanwege een bovenbeenblessure aan de kant in de laatste vijf officiële wedstrijden; Dembélé speelde op 22 mei zijn laatste wedstrijd voor Barcelona.

Interim-trainer Sergi Barjuán, de tijdelijke opvolger van Ronald Koeman, is blij met de terugkeer van de vier spelers. "Het is voor ons belangrijk dat er spelers bij zijn die ons weer van dienst kunnen zijn na een lange blessureperiode. Het is een opsteker voor iedereen. Het is belangrijk dat ze minuten gaan maken. We moeten er ons voordeel uit halen." Tegenover de rentree van het viertal staat wel de absentie van Sergio Agüero en Gerard Piqué. De aanvaller kreeg tegen Alavés last van pijn op zijn borst, waarna in het ziekenhuis een hartritmestoornis werd ontdekt. Piqué moest vanwege fysieke ongemakken voortijdig naar de kant tegen Alavés en is nog niet fit genoeg.

Barjuán ziet het als 'een eer' om Barcelona te leiden in een Champions League-wedstrijd. "De druk is morgen hoog. Nu het slecht gaat met de club, kunnen we alleen het respect terugverdienen door te winnen." Barcelona pakte twee weken geleden tegen Dynamo Kiev (1-0) pas de eerste punten in de groepsfase van de Champions League. De geplaagde grootmacht moet alle zeilen bijzetten om te overwinteren in het miljardenbal, weet Barjuán. "Iedereen kent het belang van deze wedstrijd, maar we willen onszelf niet gek maken."