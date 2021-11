Bas Nijhuis maakt opvallende carrièreswitch: ‘Het is prima te combineren’

Maandag, 1 november 2021 om 12:38 • Laatste update: 13:32

Voetballers en clubs zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Bas Nijhuis heeft er een verrassende nieuwe baan bij. De scheidsrechter gaat aan de slag als trouwambtenaar, zo maakt hij maandagochtend bekend op Instagram. In de post laat hij weten ‘officieel beëdigd’ te zijn tot Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, kortweg BABS. Nijhuis, die die ook al actief is als ondernemer, toont op het sociale medium een foto van zichzelf tijdens zijn beëdiging bij de Amsterdamse rechtbank.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Tukker zegt dan ook veel zin te hebben om aan de slag te gaan als trouwambtenaar: “Het is prima te combineren en erg leuk om te doen”, verklaart Nijhuis maandag in gesprek met Veronica Inside. “Ook hierbij kan ik de gele en rode kaarten meenemen, mochten ze geen ‘ja’, zeggen. Het enige verschil is dat ik dit zónder VAR doe”, knipoogt de 44-jarige arbiter.