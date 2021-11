‘Het was echt prachtig om mijn debuut te maken tegen zo’n grote club als Ajax’

Donderdag, 4 november 2021

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Jethro Mashart, die het seizoen van zijn definitieve doorbraak lijkt te beleven bij NAC Breda.

Zelfs voor de supporters van NAC Breda was het een grote verrassing toen ze inmiddels bijna drie jaar geleden de opstelling voor de thuiswedstrijd tegen Ajax onder ogen kregen. Daar stond plotseling de naam van Jethro Mashart, een toen achttienjarige linksback die voor die wedstrijd nog nooit op de reservebank had gezeten bij het eerste elftal. Zonder ook maar een seconde ervaring in het betaald voetbal moest hij David Neres en het Ajax dat in dat seizoen de halve finale van de Champions League haalde in bedwang houden. Het werd een avond van uiterste voor de debutant: hij speelde een verdienstelijke wedstrijd en zijn directe tegenstander kwam niet tot een doelpunt, maar hij opende ook met een eigen doelpunt de score die uiteindelijk naar 0-3 zou oplopen. “Jammer, maar dat kan iedereen gebeuren”, grijnst Mashart als hij terugdenkt aan die novemberdag. “Dat was een mooie ervaring, echt prachtig om je debuut te maken tegen zo’n grote club als Ajax.”

“Ik kreeg het een dag van tevoren te horen dat ik zou spelen. Ik kon niet echt goed slapen, want ik dacht er alleen maar aan. Diezelfde dag was ik niet echt zenuwachtig, tot we op het veld kwamen voor de warming-up. Toen voelde ik het wel. Maar als het fluitje gaat, ben je die zenuwen in een klap kwijt”, vertelt Mashart. Zo snel als hij in de basiself verscheen, verdween hij na nog één Eredivisie-wedstrijd (tegen FC Groningen) te spelen ook weer uit de picture. In de afgelopen twee seizoenen die NAC doorbracht in de Keuken Kampioen Divisie pendelde Mashart op en neer tussen de basiself en de reservebank.

Mashart is in zijn eerste officiële wedstrijd voor NAC tegen Ajax David Neres te snel af.

Dit seizoen kan Mashart echter over het algemeen rekenen op een vaste basisplaats in het elftal van trainer Edwin de Graaf. Met uitzondering van de wedstrijden tegen FC Eindhoven en TOP Oss stond hij in alle wedstrijden aan de aftrap. “Het gaat zeker goed. Ik krijg mijn minuten, daar ben ik zeer blij mee. Het kan altijd beter, maar tot nu toe ben ik wel tevreden. Ik zie de afgelopen jaren als leermomenten. Vorig jaar heb ik wat minuten gemaakt, maar het was niet mijn beste jaar. Ook met blessures enzo. Nu ben ik topfit aan het worden, het gaat de goede kant op. Ik ben er klaar voor om veel te spelen, ik weet wat ik kan”, knikt Mashart. “Geduld heb ik sowieso wel. Ik ben nog jong en praat veel met mijn ploeggenoten. Geduld is een schone zaak, dus het komt wel goed als je hard blijft werken. Ik zie het wel als een beloning dat ik nu vaak een basisplaats heb.”

Mashart heeft het nodige over moeten hebben voor een doorbraak bij NAC. Zijn meeste ploeggenoten van de befaamde Rotterdamse amateurclub Spartaan’20 - onder meer Lutsharel Geertruida en Joshua Zirkzee (‘met hen heb ik nog wel dagelijks contact. Over voetbal, maar ook andere dingen. Ik kijk altijd naar hun wedstrijden, ik zie dat ze het goed doen en ben trots op ze’) - kwamen doorgaans elders in de stad terecht, bij Feyenoord, Excelsior of Sparta Rotterdam. Mashart moest het verderop zoeken en pendelde jarenlang met het openbaar vervoer op en neer tussen woonplaats Rotterdam en Breda. “Met de trein, de bus en een stukje lopen”, zo beschrijft Mashart zijn dagelijkse ritueel. “Ik heb sinds dit jaar pas mijn rijbewijs. De afgelopen jaren reed ik ook wel met Mario Bilate, Gervane Kastaneer en Pelé van Anholt mee naar de club.”

Voorlopig heeft Mashart 49 officiële wedstrijden voor NAC achter zijn naam staan.

“Ik schrok er een beetje van toen ik hoorde dat NAC me wilde hebben, ik had het niet verwacht. Maar ik was meteen akkoord, je moet zo’n kans pakken en je best doen”, gaat Mashart verder. Inmiddels lijkt hij bij NAC dus toe aan zijn definitieve doorbraak in het betaald voetbal. “Verdedigend kan ik nog wel wat beter. Ik ben een back die graag opkomt, aanvallend veel meedoet. Ik bekijk veel beelden, om te zien wat beter kan en daar leer ik veel van. Ik kijk naar Marcelo of Jetro Willems, backs die veel opkomen en een goede techniek hebben. Maar ook naar Tyrell Malacia, die is verdedigend én aanvallend supersterk.”

Mashart zette in februari zijn handtekening onder een nieuw contract bij NAC, dat hem tot medio 2023 aan de club verbindt. Voordat dat contract verloopt, heeft Mashart één groot doel: met NAC terugkeren naar de Eredivisie. “Zoveel mogelijk spelen en promoveren naar de Eredivisie. Ja, dat zijn mijn doelen voor dit seizoen. Of we dit seizoen al kunnen promoveren? We hebben er vertrouwen in dat het dit jaar moet kunnen lukken, we hebben een team met genoeg kwaliteiten.”

Naam: Jethro Mashart

Geboortedatum: 8 mei 2000

Club: NAC Breda

Positie: linksback

Sterke punten: snelheid, aanvallende kwaliteiten, voorzet