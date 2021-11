Mitchel Bakker staat maand aan de kant en biedt kansen aan landgenoot

Maandag, 1 november 2021 om 12:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:29

Mitchel Bakker heeft een enkelblessure overgehouden aan de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en VfL Wolfsburg (0-2) van zaterdag. De linksback staat daardoor circa vier weken aan de kant, zo maakt Leverkusen maandagmiddag bekend. Hij moet daardoor ook verstek laten gaan voor de EK-kwalificatiewedstrijden van Jong Oranje tegen Bulgarije en Gibraltar van deze maand.

Bakker speelde dit seizoen in acht van de tien wedstrijden van Leverkusen, waarvan zeven keer als basisspeler. Hij had tegen Wolfsburg een meer aanvallende rol dan normaliter het geval is. Met een afwezigheid van een maand zou Bakker de Europa League-wedstrijden tegen Real Betis (4 november) en Celtic (25 november) missen, evenals de competitieduels met Hertha BSC (7 november), VfL Bochum (20 november) en RB Leipzig (28 november). Jong Oranje speelt op 12 november tegen de leeftijdsgenoten van Bulgarije, terwijl op 15 november een uitduel volgt tegen Jong Gibraltar.

De absentie van Bakker biedt in het elftal van Leverkusen kansen voor Daley Sinkgraven. De voormalig Ajacied kwam dit seizoen in de Bundesliga tot slechts drie invalbeurten en was tweemaal de vervanger van Bakker. Dat was zaterdag ook het geval in de verloren wedstrijd tegen Wolfsburg, toen Sinkgraven acht minuten voor tijd binnen de lijnen kwam. Met Jeremie Frimpong stond ook aan de rechterflank een Nederlander opgesteld in de ploeg van trainer Gerardo Seoane. Timothy Fosu-Mensah ontbreekt vanwege een afgescheurde kruisband al sinds maart bij Bayer Leverkusen.