Vitesse legt ‘topaanbieding’ neer bij cliënt van Simon Cziommer

Maandag, 1 november 2021 om 10:06 • Laatste update: 10:24

Vitesse wil Matús Bero met een ‘topaanbieding’ langer in huis houden, zo meldt de Gelderlander. Het huidige contract van de middenvelder loopt komende zomer af. De Arnhemmers hebben een meerjarig contract klaarliggen voor Bero. Zaakwaarnemer Simon Cziommer noemt de kans op een nieuwe verbintenis desgevraagd ‘zeer kansrijk’.

Bero wordt gezien als een bepalende speler bij Vitesse. Hij is een vaste waarde onder trainer Thomas Letsch. Volgens het regionale dagblad bevinden de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis, die al anderhalf jaar bezig zouden zijn, zich in de laatste fase. De 26-jarige middenvelder, die zou ambiëren om ooit in Engeland te gaan spelen, zou ook in de belangstelling staan van buitenlandse clubs.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Cziommer, de zaakwaarnemer van Bero, acht het kansrijk dat dat de zestienvoudig Slowaaks international ook de in de toekomst in Gelredome te bewonderen is: “Voor Matús telt voor de toekomst niet alleen de financiële kant, maar zeker ook het sportieve aspect. Er moet een plan voor het vervolg van zijn carrière liggen. Vitesse valt in aanbieding en plan niets te verwijten.”

Cziommer laat weten dat zijn cliënt binnen vier weken duidelijkheid zal geven over zijn toekomst en noemt de contractbesprekingen met Johannes Spors, de technisch directeur van Vitesse, tot dusverre dan ook ‘zeer constructief’. Bero is inmiddels bezig aan zijn vierde seizoen bij de huidige nummer vijf van de Eredivisie. Daarvoor was hij in zijn geboorteland actief voor AS Trencin en Fenerbahçe.

Dit seizoen speelde Bero acht duels in de Eredivisie, waarin hij zes gele kaarten kreeg en een rode. In de Europese Conference League speelde hij tot dusverre twee duels, waarin hij één keer trefzeker was in de gewonnen uitwedstrijd tegen het Sloveense NS Mura (0-2).