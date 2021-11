Messi baalt van uitspraken Laporta: ‘Dat heeft me pijn gedaan’

Maandag, 1 november 2021 om 09:23 • Yanick Vos • Laatste update: 09:39

Lionel Messi heeft in een interview met Sport een boekje opengedaan over zijn vertrek bij Barcelona. De Argentijnse aanvaller zegt te balen van de woorden van voorzitter Joan Laporta, die met uitspraken twijfel zou hebben gezaaid over de reden achter zijn vertrek uit het Camp Nou.

Laporta zei vorige maand niet boos te zijn op Messi, maar wel teleurgesteld vanwege zijn vertrek afgelopen zomer. “Ik hoopte tot de laatste minuut dat Messi zou zeggen dat hij gratis voor ons wilde spelen, maar we kunnen dat niet verlangen van een speler van zijn kaliber”, zo zei de voorzitter van Barcelona onder meer in de Spaanse media. Messi baalt van die woorden, omdat hem naar eigen zeggen nooit is gevraagd om gratis voor de huidige nummer negen van LaLiga te spelen.

Barcelona kreeg het afgelopen zomer niet voor elkaar om het aflopende contract van Messi te verlengen. Door financiële problemen moest de club de sterspeler laten gaan. “De waarheid is, zoals ik al heb uitgelegd bij mijn vertrek, dat ik al het mogelijke heb gedaan om te blijven. Mij is nooit gevraagd om gratis voor de club te spelen. Ik kreeg de vraag om vijftig procent van mijn salaris in te leveren en dat deed ik zonder problemen. We wilden de club helpen. Mijn familie en ik wilden in Barcelona blijven.”

Messi vindt dat de woorden van Laporta niet op zijn plaats zijn. “Ze hebben me pijn gedaan, want hij had dat niet hoeven zeggen. Het is alsof je de bal verspeelt zonder na te denken over de consequenties en je verantwoordelijk te voelen voor die consequenties. Deze woorden zorgen ervoor dat er bij mensen twijfels ontstaan, twijfels die ik volgens mij niet verdien”, aldus Messi.

De aanvaller van Paris Saint-Germain geeft in hetzelfde interview aan dat hij ooit hoopt terug te keren bij Barcelona als technisch directeur. Na zijn loopbaan als profvoetballer gaat hij in ieder geval weer in Barcelona wonen. “Ik weet niet wanneer mijn contract bij PSG afloopt. Maar wat zeker is, is dat we weer in Barcelona gaan wonen en dat ons leven daar zal zijn. Dat is wat mijn vrouw en ik graag willen”, aldus Messi.