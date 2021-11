Sport: De beweging van Van de Beek die hem dichter naar Barcelona brengt

Maandag, 1 november 2021 om 08:50 • Yanick Vos

Donny van de Beek wordt door de Catalaanse krant Sport in verband gebracht met een transfer naar Barcelona. De 24-jarige bankzitter van Manchester United lijkt in januari hard op weg naar de uitgang van Old Trafford en mogelijk biedt een dienstverband in het Camp Nou uitkomst. Van de Beek wisselde onlangs van zaakwaarnemer en dat wordt in Spanje gezien als een positief signaal met oog op een eventuele overstap naar Barcelona.

Van de Beek werd tot voor kort begeleid door Guido Albers. Vorige maand werd echter bekend dat hij is overgestapt naar Ali Dursun, de zaakwaarnemer van onder meer Frenkie de Jong. Volgens Sport een signaal dat een winterse overstap naar Barcelona tot de mogelijkheden behoort. De krant grijpt terug naar een bericht van eerder dit jaar, toen Van de Beek zich via zijn belangenbehartiger zou hebben aangeboden in het Camp Nou.

De afgelopen transferperiode probeerde de inmiddels ontslagen trainer Ronald Koeman Georginio Wijnaldum naar Barcelona te halen. De transfer ketste af, daar de Oranje-international besloot in te gaan op een aanbieding van Paris Saint-Germain. Volgens de Spaanse berichtgeving is Barcelona nog altijd op zoek naar een scorende middenvelder en zodoende zou Van de Beek in beeld zijn. Mocht Barça overgaan tot actie, dan zou het een huurdeal met optie tot koop betreffen.

Van de Beek vervult voor het tweede seizoen een bijrol bij Manchester United onder manager Ole Gunnar Solskjaer. Volgens Engelse media zet de middenvelder in op een vertrek in januari en zou hij onlangs al hebben gesproken met Everton en Wolverhampton Wanderers. Het contract van de ex-Ajacied in Manchester loopt nog door tot aan de zomer van 2025, met een optie voor nog een jaar.