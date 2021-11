Lionel Messi reageert positief op onvermijdelijke vraag over Barcelona

Maandag, 1 november 2021 om 07:25 • Yanick Vos • Laatste update: 08:18

Lionel Messi staat open voor een terugkeer bij Barcelona na zijn carrière als profvoetballer. In een interview met Sport laat de 34-jarige Argentijn weten dat hij zijn oude club in de toekomst graag wil helpen in een technische functie. De afgelopen transferperiode keerde Messi Barcelona na 21 jaar de rug toe voor een tweejarig contract bij Paris Saint-Germain.

In een exclusief interview met de Spaanse krant kreeg Messi de vraag of hij op een dag hoopt terug te keren bij Barcelona. “Ja. Ik heb altijd gezegd dat ik terug zou willen komen om de club te helpen, op wat voor manier dat ook is. Ik wil nuttig zijn en helpen, zodat het goed gaat met de club. Het lijkt me leuk om technisch directeur te zijn, maar ik weet niet of ik die rol bij Barça kan krijgen", aldus Messi.

"Als zich in de toekomst een mogelijkheid aandient, zou ik graag terugkeren naar de club om bij te dragen wat ik kan”, zei Messi, die zijn liefde voor Barça niet onder stoelen of banken steekt: “Ik hou van Barcelona en ik hoop dat de club gezond blijft, verder kan groeien en bij de beste van de wereld blijft behoren."

Vanwege grote financiële problemen was Barcelona afgelopen zomer niet in staat om het aflopende contract van Messi te verlengen. Hij vertrok naar Paris Saint-Germain, waar hij zijn handtekening zette onder een contract tot aan de zomer van 2023, met een optie voor nog een seizoen. Mogelijk is PSG niet de laatste club van Messi. Hij heeft er immers nooit een geheim van gemaakt dat hij zijn loopbaan wil afsluiten bij Newell’s Old Boys, de club waar hij het eerste deel van zijn opleiding genoot.