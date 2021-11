Ibrahimovic deelt boodschap op voetbalschoen als ‘reminder’ op Instagram

Maandag, 1 november 2021 om 06:58 • Yanick Vos • Laatste update: 07:03

Zlatan Ibrahimovic was zondagavond de meest besproken man aan de zijde van AC Milan na afloop van het duel met AS Roma. Met een rake vrije trap stond hij aan de basis van de 1-2 overwinning. De Zweedse spits werd uitgejouwd in het Stadio Olimpico en kreeg een gele kaart na armgebaren richting het thuispubliek. Op Instagram deelde Ibrahimovic vervolgens een foto van zijn voetbalschoenen met daarop het getal 40, verwijzend naar zijn leeftijd.

Een groep Roma-supporters wist zich niet te gedragen tegenover een aantal spelers van AC Milan. Terwijl Franck Kessié vanaf elf meter aanlegde voor de 0-2, zouden er apengeluiden te horen zijn geweest. Daarnaast waren er spreekkoren te horen richting Ibrahimovic, die werd uitgemaakt voor ‘zigeuner’.

Ibrahimovic reageerde op de supporters nadat hij de 0-1 had gemaakt uit een vrije trap. Zijn vernietigende uithaal ging via de muur in de verre hoek, achter doelman Rui Patrício. Het betekende de 400ste treffer van Ibrahimovic in een binnenlandse competitie en zijn 150ste doelpunt in de Serie A. Ibrahimovic zou de supporters na zijn doelpunt hebben gevraagd om harder te zingen en kreeg daarvoor een gele kaart van scheidsrechter Fabio Maresca.

Pohhh Zlatan ?? De Zweedse superspits schiet een vrije trap kiezelhard binnen en opent de score in de kraker tegen Roma ??#ZiggoSport #SerieA #RomaMilan #MOTD pic.twitter.com/MNdOFuCfeI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 31, 2021

“Ik heb het uitjouwen nodig. Hoe meer ik uitgejouwd word, hoe meer ik voel dat ik leef. Adrenaline levert me zoveel op", reageerde de Zweed na afloop in gesprek met DAZN op de spreekkoren van het Roma-publiek. Vanwege het gedrag van de thuissupporters lijkt Roma te moeten vrezen voor een straf vanuit de Italiaanse voetbalbond. Eerder waren tijdens de thuiswedstrijd tegen Napoli al racistische spreekkoren te horen.