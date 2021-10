‘Paris Saint-Germain overweegt contract van Sergio Ramos te ontbinden’

Maandag, 1 november 2021 om 00:09 • Chris Meijer

Sergio Ramos laat Paris Saint-Germain mogelijk al achter zich voor hij een officiële wedstrijd heeft gespeeld. Le Parisien schrijft dat het voor de koploper van de Ligue 1 'niet langer een utopie is' om het tot medio 2023 lopende contract van de 35-jarige Spaanse centrumverdediger te verscheuren. Er wordt bij PSG ernstig getwijfeld of Ramos nog wel fit gaat worden.

PSG nam Ramos afgelopen zomer transfervrij over van Real Madrid. Les Parisiens boden hem aanvankelijk een eenjarig contract met een optie voor nog een seizoen aan, maar stemden uiteindelijk toch in met een tweejarige verbintenis ter waarde van totaal 25 miljoen euro. In augustus meldde Cadena SER al dat Ramos met ‘sterallures’ voor spanningen zou zorgen bij PSG. Ramos werd verweten dat hij 'overdreven volwassen' is aangekomen in Parijs en eisen stelde die andere sterren niet stellen. De houding van Ramos zou irritatie wekken bij zowel ploeggenoten als medewerkers van de club, zo klonk het.

Het debuut van Ramos voor PSG laat nog altijd op zich wachten. De verdediger kampt met een slepende kuitblessure en traint daardoor momenteel nog niet eens mee met de selectie van trainer Mauricio Pochettino. De laatste officiële wedstrijd van Ramos dateert van 5 mei, toen hij binnen de lijnen stond in de return van de halve finale van de Champions League tussen Chelsea en Real Madrid. Het was een van de weinige wedstrijden die Ramos in zijn laatste halfjaar bij de Koninklijke speelde: in het kalenderjaar 2021 staat de teller op slechts vier optredens.

Bij PSG ontstaan er nu langzaam maar zeker twijfels of Ramos überhaupt nog fit gaat worden, zo schrijft ook L’Équipe. Langzaam maar zeker ontstaat het gevoel dat het binnenhalen van Ramos een fout geweest is. Le Parisien meldt dat het ontbinden van het contract van Ramos als een optie wordt beschouwd binnen de club, al ligt dat op dit moment niet voor de hand. De krant benadrukt dat het ingewikkeld wordt om een overeenkomst te vinden over contractontbinding.