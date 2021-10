Van Hooijdonk: ‘Die loopt echt met de ziel onder de arm, hij heeft nul dreiging’

Zondag, 31 oktober 2021 om 23:50 • Dominic Mostert

Pierre van Hooijdonk adviseert Arne Slot om opnieuw te sleutelen aan de voorhoede van Feyenoord. In de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-1 zege) koos de trainer voor Alireza Jahanbakhsh als rechtsbuiten, Bryan Linssen als spits en Luis Sinisterra als linksbuiten. Jahanbakhsh keerde terug in de basis, waardoor Fredrik Aursnes op de bank belandde. De rentree van de Iraniër maakte echter weinig indruk op de analisten van Studio Voetbal.

"Zou je voorin niet eens de linksbuiten, die als enige iemand uit kan spelen, een keer op rechts zetten?", doelt Van Hooijdonk in het praatprogramma op Sinisterra. "En Jahanbakhsh dan op de linkerkant? Want die loopt echt met de ziel onder de arm. Hij heeft eigenlijk nul dreiging naar de goal toe. Sinisterra kan alle kanten op." Jahanbakhsh was in de eerste helft wel enkele keren dreigend. Elf minuten voor de rust bereikte hij het strafschopgebied door Bryan Smeets te passeren, waarna zijn schot door Maduka Okoye uit de bovenhoek werd gehouden. In de blessuretijd van de eerste helft trok Jahanbakhsh vanaf de flank het strafschopgebied in en haalde Okoye zijn inzet uit de verre hoek.

Theo Janssen heeft zijn bedenkingen bij het plan om de rechtsbenige Sinisterra van kant te laten wisselen. "Als hij aan de rechterkant gaat spelen, gaat hij normaal gesproken meer voor de voorzet. Vanaf de linkerkant kan hij ook naar binnen komen en afwerken", legt de voormalig middenvelder uit. "Ik snap wel dat ze hem daar laten staan. Misschien moet Linssen een keer vanaf de rechterkant spelen en naar binnen komen, met Cyriel Dessers gewoon in de spits? Als Jahanbakhsh zo blijft voetballen, heb je er weinig aan." Dessers besliste de wedstrijd tegen Sparta met een raak schot in de blessuretijd, nadat hij als invaller binnen de lijnen kwam.

Rafael van der Vaart zag Feyenoord niet voor het eerst dit seizoen goed wegkomen in de slotfase. "Als je elke keer wint op het einde... Het is waarschijnlijk het geluk van een goede coach. Maar niemand heeft een idee bij Feyenoord, als een ploeg zo staat en het moeilijk maakt om erdoorheen te komen." Janssen betwijfelt of Feyenoord de kwaliteiten heeft om een doorbraak te forceren tegen zulke ploegen. "Wie zou dat moeten doen dan? Sinisterra is een speler die dat kan, maar de spelers eromheen niet."