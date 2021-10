Boze José Mourinho weigert vragen van de media te beantwoorden

Zondag, 31 oktober 2021 om 23:45 • Chris Meijer

José Mourinho heeft na afloop van het duel tussen AS Roma en AC Milan (1-2) geweigerd vragen van de media te beantwoorden en de persconferentie razendsnel verlaten. De oefenmeester van de Romeinen wilde niets zeggen, omdat hij anders ‘volgende week niet aan de zijlijn zou staan’. Mourinho was zichtbaar geïrriteerd door het optreden van scheidsrechter Fabio Maresca.

Maresca gaf Milan kort na rust een strafschop, na een vermeende overtreding van Roger Ibañez op Zlatan Ibrahimovic. De VAR riep Maresca naar het scherm, maar desondanks bleef de arbiter bij zijn beslissing. Franck Kessié kon daardoor vanaf elf meter de 0-2 tegen de touwen schieten. In de slotfase meende Roma ook recht te hebben op een strafschop na een vermeende overtreding van Simon Kjaer op Lorenzo Pellegrini, maar zowel Maresca als de VAR ging daar niet in mee.

Mourinho verscheen eerst bij DAZN. “Complimenten aan Milan. Ik wil verder niks zeggen, anders zal ik volgende week niet aan de zijlijn staan. Ik ben boos, omdat er geen respect is getoond richting de fans van Roma. We speelden niet goed, maar we hebben alles gegeven. Wij hebben respect en anderen niet, dat maakt me boos. Dat is alles”, zei Mourinho. Hij vertrok vervolgens, zonder verdere vragen te beantwoorden.

In gesprek met het clubkanaal en op de persconferentie liet Mourinho zich in vergelijkbare bewoordingen uit. “Ik wil volgende week zondag op de bank zitten en zit niet te wachten op een schorsing, dat is de reden dat ik niet praat. Ik feliciteer Milan, de winnaar van vandaag. Het is moeilijk om te zien dat er geen respect is voor de fans van Roma. Ik heb mijn best gedaan en heb niet op de scheidsrechter gewacht. Verder zeg ik niets. Tot ziens, jongens”, sprak Mourinho, alvorens hij de persconferentie verliet. Mourinho zat afgelopen week tijdens de wedstrijd tegen Cagliari (1-2 zege) al een schorsing uit, nadat hij tijdens het duel met Napoli (0-0) een rode kaart had gekregen.