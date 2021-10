‘De nieuwe Ángel Di María’ (18) speelt voor Juventus en klopt op de deur

Maandag, 1 november 2021 om 00:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:54

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de achttienjarige aanvaller Matìas Soulé, die dit seizoen in de Serie A al een keer tot de wedstrijdselectie van Juventus behoorde. Het toptalent wordt in Argentinië vaak vergeleken met zijn fameuze landgenoot Ángel Di María, maar hij doet velen ook denken aan een andere landgenoot, clubgenoot Paulo Dybala, vanwege zijn spel en zijn postuur.

Na het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Manchester United, moet Juventus op zoek naar potentiële blikvangers in de aanval waar de ploeg op kan bouwen. Federico Chiesa heeft zich in grote wedstrijden van la Vecchia Signora al in positieve zin laten gelden en alhoewel sommigen nog steeds vinden dat Dybala te wisselvallig presteert, is de verwachting dat hij voor het einde van het jaar een nieuw contract bij Juventus zal tekenen. Nu Álvaro Morata richting de dertig jaar gaat, hoopt de club dat Moise Kean in de komende jaren de rol van eerste spits bij Juventus kan overnemen.

Kean is een van de weinige spelers uit de eigen jeugdopleiding die bij Juventus door wist te breken en daarna via een omweg langs Engeland en Frankrijk weer terug is in Turijn. Doordat ook de Italiaans recordkampioen de gevolgen van de coronapandemie voelt, bestaat de kans dat de club zich de komende jaren vooral moet focussen op talenten uit de eigen gelederen om een team omheen te bouwen. Dat is misschien de reden waarom Juventus er zo op gebrand was om de achttienjarige Soulé in september een nieuw contract te laten tekenen, waardoor de Argentijnse jongeling tot 2026 aan de club verbonden blijft.

Soulé heeft zich ontpopt als de nieuwe ster in de jeugdopleiding van Juventus. Hij mocht al bijna aan minuten in de Serie A ruiken, toen hij begin september tijdens de competitiewedstrijd tegen Napoli op de bank zat. Iets wat hij helemaal zelf had afgedwongen. De tiener maakte namelijk zijn eerste professionele doelpunten voor de Onder 23 in de Serie C. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de openingstreffer van Juventus tijdens een 3-1 zege op Chelsea in de UEFA Youth League.

Soulé staat pas sinds januari vorig jaar bij Juventus onder contract. Hij genoot tot zijn zestiende zijn voetbalopleiding in zijn thuisland bij Vélez Sarsfield. De Argentijnse club hoopte dat het jeugdexponent door zou stromen naar het eerste elftal. Vélez bood Soulé eind 2019 een eerste profcontract aan, maar door een meningsverschil tussen de betrokken partijen kwam een doorbraak in de Argentijnse Primera División er niet van. In plaats daarvan verliet de tiener Vélez gratis en voor niets.

Matias Soule doet het bekeken voor Juve! ?? De Argentijn zet de Oude Dame op voorsprong tegen Chelsea ????#ZiggoSport #UYL #JUVCHE pic.twitter.com/xiPPzI7Sxw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 29, 2021

Juventus pikte het talent maar al te graag op en nadat de coronapandemie een vroegtijdig einde maakte aan zijn eerste seizoen, werd hij de grote uitblinker in het Onder 19-team in de loop van het seizoen 2020/21. Soulé was goed voor 5 doelpunten en gaf daarnaast ook 5 assists in 27 wedstrijden voor het jeugdelftal. Hoewel die cijfers niet bijzonder in het oog springen, vielen zijn algehele prestaties wel bij veel toeschouwers op. Soulé wordt in zijn geboorteland Argentinië vaak vergeleken met Di María vanwege zijn uitstekende techniek, maar hij is directer in zijn spel dan zijn vijftien jaar oudere landgenoot.

Soulé speelt vaak vanaf rechts, zodat hij naar binnen kan snijden om te schieten of voor te zetten met zijn linkervoet. hij heeft ook al bewezen dodelijk te kunnen zijn uit vrije trappen. De jongeling ziet zelf Dybala als zijn grote idool. Soulé speelt het liefst ook als nummer tien, maar bij Juventus lijkt hij een grotere kans te hebben om door te breken als rechtsbuiten. “Ik zie mijzelf meer als een aanvallende middenvelder, maar ik vind het niet erg om op links of rechts te spelen”, zei hij onlangs in een interview met AS.

“Ik speel echter het liefst in het midden. Ik houd ervan om te dribbelen, de één-tegen-één op te zoeken en steekpasses te geven”, zo somde hij zijn kwaliteiten op. De jonge aanvaller is geduldig als het gaat om zijn grote doorbraak. “Het volgende doel voor mij is om mijn officiële debuut te maken voor het eerste elftal van Juventus. Ik hoop dat het dit seizoen nog zal gebeuren, maar ik durf het niet te zeggen.” Het is verre van een traditie bij Juventus om talenten voor de leeuwen te gooien. Zo moeten Dejan Kulusevski en Kaio Jorge het dit seizoen doen met (spaarzame) invalbeurten onder Allegri. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat Soulé op de korte termijn al veel speelminuten gaat maken in het eerste elftal.

Soulé trok afgelopen zomer de aandacht van Allegri tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De trainer liet de Argentijn meetrainen met zijn selectie en hij maakte tijdens enkele vriendschappelijke wedstrijden meteen indruk met zowel zijn persoonlijkheid en professionaliteit, als zijn prestaties op het veld. De aanvaller scoorde tijdens een oefenzege op Cesena (3-1) en was recent ook tweemaal trefzeker in vriendschappelijk verband tegen Chieri (7-0 winst) tijdens de interlandperiode in oktober.

Really impressive performance again by Matías Soulé on Saturday night. Great close control, balance and always looking to go forward as soon as he receives the ball #Juventus #FinoAllaFine pic.twitter.com/orwVAkq6ug — ?? (@Stillness_Speed) August 3, 2021

De personen die Soulé goed kennen, benoemen als eerst zijn passie voor voetbal. Hoewel hij graag tijd vrijmaakt voor zijn PlayStation als hij niet op het veld staat, is hij zich ervan bewust dat hij hard moet werken om het te maken bij een club van het kaliber van Juventus. “Dit is nog maar het begin en ik zal alles geven om mijn doelstellingen te bereiken”, zei hij na het ondertekenen van zijn nieuwe vijfjarige overeenkomst. “Dank ook aan de club die me onvoorwaardelijk steunt.”

Die steun betekent dat Soulé niet meer tegen zijn leeftijdsgenoten hoeft te spelen (behalve in de Youth League) en dat hij nu al bewijst dat hij een belangrijke bijdrage kan leveren op lager competitieniveau met de Onder 23 van Juventus. De torenhoge ambities van Soulé vallen alleen maar te prijzen. Als hij zich blijft bewijzen in de Serie C, dan zal het achttienjarige toptalent vroeg of later zeker een kans verdienen in het eerste elftal van Allegri. Een vervanger voor Ronaldo is hij niet, maar Soulé is wel een speler met het potentieel om een sleutelrol te spelen in het tijdperk na het vertrek van de Portugese superster bij Juventus.