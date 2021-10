Woedende supporters van Grêmio slopen VAR-cabine naast het veld

Zondag, 31 oktober 2021 om 23:13 • Dominic Mostert

Bij supporters van Grêmio zijn de stoppen zondagavond doorgeslagen. Na de thuisnederlaag tegen Palmeiras (1-3) richtten supporters vernielingen aan rondom de cabine waar de scheidsrechter de videobeelden kan terugkijken. Ook gingen supporters op de vuist met stewards, terwijl spelers toekeken vanuit de catacomben.

De woede bij supporters had vermoedelijk te maken met het verloop van de wedstrijd tegen Palmeiras. In de elfde minuut kwam Grêmio op voorsprong, maar een strafschop bracht de bezoekers vlak voor de pauze langszij. Later in de wedstrijd scoorde Palmeiras nog twee keer; bij een 1-2 stand, vier minuten voor tijd, werd een doelpunt van Grêmio afgekeurd wegens vermeend buitenspel.

?? ????????????´??????: hinchas de Gremio invadieron el campo de juego y destrozaron la cabina del VAR



?? Fue después de perder por 3-1 contra Palmeiras por el Brasileirao: el equipo está 19° y en zona de descenso pic.twitter.com/IWaNA4YCal — Diario Olé (@DiarioOle) October 31, 2021

Grêmio staat door de nederlaag op de negentiende plaats in de Série A. De club beleeft het slechtste seizoen sinds de promotie van 2005. Met 26 punten uit 27 wedstrijden moet Grêmio vrezen voor degradatie, al hebben de concurrenten een of twee wedstrijden meer gespeeld. De virtueel veilige nummer zestien Bahia heeft zeven punten meer dan Grêmio en twee wedstrijden meer achter de rug.