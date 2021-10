Perez: ‘Alle dingen die hij goed deed tegen Dortmund, mislukten gisteren’

Zondag, 31 oktober 2021 om 22:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:01

Antony kon zich zaterdagavond niet onttrekken aan de malaise bij Ajax, merkt Kenneth Perez op. De aanvaller steekt de afgelopen weken in grootse vorm, maar imponeerde niet tegen Heracles Almelo (0-0). Volgens de analist van ESPN is het contrast immens tussen het optreden Antony tegen Borussia Dortmund op dinsdag en zijn wedstrijd van zaterdag.

In de uitzending van Dit was het Weekend zegt Perez zondagavond dat Antony 'het meest uitblonk' in de voorbije wedstrijden. "Tegen Dortmund zag je ‘m en dacht je: wat een speler. Alles ging goed, alles lukte. Maar alle dingen die hij goed deed tegen Dortmund, deed hij gisteren net niet goed", stelt de analist. "Zijn handelingssnelheid was niet goed, de aannames waren net verkeerd, waardoor hij niet lekker kon afwerken. De schoten, de hakballen... Ze lukten allemaal tegen Dortmund, maar nu lukte helemaal niets."

"Ik denk ook wel dat Antony denkt dat alles lukt, nu hij goed heeft gespeeld", voegt de oud-middenvelder toe. "Tegen PSV (5-0 zege vorige week zondag, red.) vond ik het al een beetje ‘circus Antony’. Hij is nu even terug op aarde. De trainer van Ajax heeft hem ook gewisseld en liet zich niet leiden door zijn goede vorm." Erik ten Hag haalde Neres twintig minuten voor tijd naar de kant en bracht David Neres binnen de lijnen. Tegenover ESPN liet Ten Hag zijn onvrede over het optreden van Antony al blijken.

"Wat ik van Antony vond? Nou, zijn keuzes waren niet al te goed", stelde de oefenmeester. "Hij moet via de rechterkant scoren. En hoe hij dat dan doet... Kijk, de keuzes van wanneer hij moet afwerken, wanneer hij moet doorpassen om iemand in een betere positie te brengen... Dat soort dingen had hij vandaag niet altijd goed in de gaten, denk ik. Hij had wel heel veel dreiging vandaag en hij was moeilijk af te stoppen. Maar hij moet dan wel het verschil maken. Dat is de vorm van de dag."