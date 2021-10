Ibrahimovic krijgt beledigende Roma-fans stil met jubileumdoelpunt

Zondag, 31 oktober 2021 om 22:42 • Chris Meijer • Laatste update: 23:01

AC Milan blijft samen met Napoli de Serie A aanvoeren. I Rossoneri wonnen de uitwedstrijd tegen het AS Roma van trainer José Mourinho - waar Rick Karsdorp tachtig minuten meespeelde - zondagavond met 1-2, door doelpunten van Zlatan Ibrahimovic en Franck Kessié. Ibrahimovic vervulde in Rome een hoofdrol, daar hij de openingstreffer voor zijn rekening nam en de strafschop versierde van waaruit de tweede Milanese treffer viel.

Voorafgaand aan het bezoek aan Rome stak Milan in een uitstekende vorm, want de laatste zes competitiewedstrijden werden gewonnen. De ploeg van trainer Stefano Pioli geldt vooralsnog samen met Napoli tot de belangrijkste titelkandidaten en ondanks dat via Lorenzo Pellegrini de eerste kans voor Roma was, grepen de Milanezen in het Stadio Olimpico direct het initiatief. Kessié en Rafael Leão lieten zich zien in het Romeinse strafschopgebied, alvorens Ibrahimovic de wedstrijd na 25 minuten spelen openbrak.

Pohhh Zlatan ?? De Zweedse superspits schiet een vrije trap kiezelhard binnen en opent de score in de kraker tegen Roma ??#ZiggoSport #SerieA #RomaMilan #MOTD pic.twitter.com/MNdOFuCfeI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 31, 2021

De veertigjarige spits mocht aanleggen vanuit een vrije trap, waardoor de bal aan de linkerkant even buiten het strafschopgebied kwam te liggen. Zijn vernietigende uithaal ging via de muur in de verre hoek, achter doelman Rui Patrício. Het betekende de 400ste treffer van Ibrahimovic in een binnenlandse competitie en zijn 150ste doelpunt in de Serie A. Hij vierde de treffer met een gebaar richting de fans van Roma, die hem uitmaakten voor ‘zigeuner’. Ibrahimovic zou de supporters na zijn doelpunt hebben gevraagd om harder te zingen en kreeg daarvoor een gele kaart van scheidsrechter Fabio Maresca.

Milan kwam voor rust nog een keer tot scoren, nadat Leão de bal handig over Patrício heen wipte en tegen de touwen kopte. Ibrahimovic bleek in aanloop naar de fraaie treffer echter buitenspel te hebben gestaan, waardoor er een streep door het doelpunt ging. Kort na rust keurde de arbitrage opnieuw een doelpunt van de bezoekers af. Ibrahimovic controleerde een lange bal met de borst en plaatste het leer formidabel in de verre hoek. Na inmenging van de VAR floot scheidsrechter Maresca echter voor buitenspel. Ibrahimovic faalde vervolgens oog in oog met Patrício, alvorens de bal met 55 minuten op de klok op de stip ging.

In de categorie: te mooi om af te keuren ???? Zlatan stuurt een lange bal met de borst richting Rafael Leão, die op zijn beurt heerlijk afrondt ?? Dan gaat helaas de vlag omhoog voor buitenspel van Ibrahimovic ??#ZiggoSport #SerieA #RomaMilan pic.twitter.com/UnCjIOd05N — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 31, 2021

Maresca floot voor een overtreding van Roger Ibañez op Ibrahimovic, maar werd door de VAR naar het scherm geroepen om het moment nog iets te bekijken. De leidsman bleef echter bij zijn besluit, waardoor Kessié vanaf elf meter de 0-2 kon maken. Pioli besloot daarna Ibrahimovic naar de kant te halen voor Olivier Giroud, maar zag dat zijn ploeg niet lang daarna met tien man kwam te staan. Theo Hernández kreeg zijn tweede gele kaart voor een onhandige overtreding op Pellegrini op de rand van het strafschopgebied en mist daardoor de derby tegen Internazionale, die volgende week op het programma staat.

In overtalsituatie ging Roma nadrukkelijk op zoek naar de aansluitingstreffer en via onder meer Nicolò Zaniolo en Gianluca Mancini werd doelman Ciprian Tatarusanu nog wel op de proef gesteld. De Roemeense doelman moest in blessuretijd alsnog capituleren, toen Stephan El Shaarawy een afgeslagen voorzet voor zijn voeten kreeg en in de rechterbovenhoek schoot. Milan trok in de resterende minuten de minimale marge over de streep. I Rossoneri komen zodoende weer in punten gelijk met Napoli, waardoor beide ploegen met 31 punten aan de leiding gaan in de Serie A. Roma deelt momenteel de vierde plek op de ranglijst met Atalanta, met negentien punten uit elf wedstrijden.

0-2 voor AC Milan! En nu telt-ie wel ?? Zlatan verdient de strafschop en Franck Kessie benut 'm feilloos ??#ZiggoSport #SerieA #RomaMilan pic.twitter.com/r8Zl5GkL2P — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 31, 2021