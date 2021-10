Feyenoord wil opvolger van Mark Koevermans uit Los Angeles halen

Zondag, 31 oktober 2021 om 22:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:41

Feyenoord heeft Dennis te Kloese op het oog als nieuwe algemeen directeur, zo meldt De Telegraaf zondagavond. De 47-jarige Nederlander is momenteel werkzaam als algemeen directeur van LA Galaxy in de Major League Soccer. De gesprekken tussen Feyenoord en Te Kloese zijn gaande, maar zijn komst is nog niet rond.

Feyenoord zoekt naar een nieuwe algemeen directeur omdat Mark Koevermans per 1 december opstapt. Te Kloese heeft volgens de krant 'een groot netwerk in landen waar Ajax en PSV al jaren spelers scouten'. Hij was bijvoorbeeld tussen 2014 en 2018 werkzaam als directeur van de Mexicaanse voetbalbond. Te Kloese was in het verleden tevens werkzaam als scout van Ajax, totdat hij in 2003 aan de slag ging als hoofdscout van Chivas Guadalajara.

Nadat hij vervolgens sportief directeur werd bij Chivas USA, was Te Kloese ook werkzaam als hoofd opleidingen van Tigres UANL in Mexico, directeur jeugdvoetbal van de Mexicaanse voetbalbond, sportief directeur van Chivas Guadalajara, algemeen directeur van de Mexicaanse voetbalbond en sinds 2018 directeur bij LA Galaxy. Te Kloese heeft eerder aanbiedingen gehad om terug te keren naar Europa, maar ging daar nooit op in.

Zijn baan in Los Angeles gold en geldt als 'droombaan', maar ogenschijnlijk staat hij dus wel open voor Feyenoord. De Nederlandse beleidsbepaler, van huis uit jurist, heeft volgens De Telegraaf een grote bijdrage gehad aan de ontwikkeling van de jeugdopleiding en het scoutingsysteem bij LA Galaxy. Hij stelde een compleet nieuwe technische staf samen en slaagde erin om Zlatan Ibrahimovic in 2018 naar de club te halen.