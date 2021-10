Bruggink en Perez unaniem: ‘Als je de competitie serieus neemt, kan dit niet'

Zondag, 31 oktober 2021 om 22:27 • Chris Meijer • Laatste update: 22:29

Arnold Bruggink en Kenneth Perez zijn uitermate kritisch over het kunstgrasveld van Sparta Rotterdam. De analisten noemen de derby tegen Feyenoord (0-1) in het programma Dit was het Weekend van ESPN ‘een verschrikking van een wedstrijd’ en wijten dat gedeeltelijk aan het veld op Het Kasteel. Bruggink stelt dat een dergelijk kunstgrasveld niet kan als je de competitie serieus neemt.

“Het was een verschrikking van een wedstrijd”, zo begint Perez. “Het begint al met dat je de televisie aanzet en dat veld ziet. Het ziet er niet uit. Je moet je indenken hoe voetballers zich voelen. Als je ziet hoe de bal reageert op dat veld, denk je: oei, dit wordt een moeizame wedstrijd. En dat werd het ook. Er was zó weinig goed voetbal. Met een schitterende goal (van Cyriel Dessers, red.) op het einde, moet ik zeggen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Het is blijkbaar toegestaan, dus Sparta doet niks verkeerd. Of je geen thuisvoordeel hebt met zo’n veld? Dat denk ik wel”, gaat Perez verder. “Die bal blijft maar versnellen”, zo haakt Bruggink in. “Sparta traint er altijd op, neem ik aan. Maar je ziet dat die bal niet afremt, wat op een normaal veld wel gebeurt. Het zijn bijzondere dingen. Ik vind dat dit niet meer kan. Als je de competitie serieus wil nemen, kan dit gewoon écht niet. Sparta heeft ook uitgelegd waarom het zo is, dus ik snap het wel.”

Presentator Jan Joost van Gangelen legt uit dat alle jeugdteams op Het Kasteel trainen. Trainingscomplex Nieuw Terbregge wordt verbouwd en daarna moet er daar ruimte zijn voor het eerste elftal om daar dagelijks te trainen. Wanneer er niet meer dagelijks op Het Kasteel hoeft te worden getraind, kan er geswitcht worden naar natuurgras. Dat is op zijn vroegst volgend seizoen pas. Perez: “Er is ook wel een verschil tussen het ene en het andere kunstgrasveld. Misschien is dit wel de allerslechtste die er is.”