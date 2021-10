Bizarre ontknoping in Adelaarshorst: Go Ahead wint na 1-3 achterstand

Zondag, 31 oktober 2021 om 21:53 • Yanick Vos • Laatste update: 22:05

Go Ahead Eagles heeft zondagavond op spectaculaire wijze gewonnen van Fortuna Sittard. De ploeg van trainer Kees van Wonderen keek na 55 minuten spelen tegen een 1-3 achterstand aan, maar won de wedstrijd met 4-3 na een weergaloze tweede helft. Vlak voor tijd kopte Joris Kramer het winnende doelpunt achter Yanick van Osch. Voor het eerst sinds mei 1996 wint Go Ahead drie Eredivisie-wedstrijden op rij en klimt het nu naar de achtste plaats op de ranglijst.

Go Ahead Eagles begon goed aan de wedstrijd, zonder daadwerkelijk gevaarlijk te worden voor het doel van Yanick van Osch. Fortuna was nog niet bij het doel van Warner Hahn geweest toen Mats Seuntjens na ruim tien minuten spelen uit het niets de 0-1 maakte. Zian Flemming zag de ruimte achter de verdediging van Go Ahead Eagles en bediende Seuntjens met een uitstekende steekpass, waarna laatstgenoemde de bal via Hahn in de verre hoek werkte. Het was alweer doelpunt nummer zes van Seuntjens dit Eredivisie-seizoen. Niet lang daarna stond Flemming opnieuw aan de basis van een doelpunt van de bezoekers. Hij leverde assist op de 0-2 van Ben Rienstra, die scoorde met een droge en harde knal.

Aan de andere kant van het veld kreeg de thuisploeg diverse mogelijkheden om tot scoren te komen. De Spaanse spits Marc Cardona Rovira kreeg een grote kopkans, maar had zijn vizier niet op scherp staan. Giannis Botos kopte even later bovenop de lat. De beste kansen waren echter voor de bezoekers uit Limburg. In de slotfase van de eerste helft was Flemming dicht bij een doelpunt. Na twee assists was een doelpunt hem niet gegund: zijn inzet werd van de lijn gehaald door Go Ahead-verdediger Joris Kramer.

Na de thee drong Go Ahead Eagles aan in de jacht op de aansluitingstreffer. De druk op de achterhoede van Fortuna Sittard groeide en dat leidde tot de 1-2. Doelman Yanick van Osch zat volledig mis door miscommunicatie met Ivo Pinto. Het gestuntel zorgde ervoor dat de bal voor de voeten kwam van Luuk Brouwers, die scoorde namens de thuisploeg. Het antwoord van Fortuna Sittard liet niet lang op zich wachten. Een afgeslagen hoekschop werd opgevangen door Tesfaldet Tekie. De middenvelder bedacht zich geen moment en poeierde de bal snoeihard in de kruising.

Gesteund door het fanatieke thuispubliek zette de ploeg van Kees van Wonderen de schouders er opnieuw onder. De aanvalsdrang van de Deventenaren werd beloond met de 2-3 van Marc Cardona, die scoorde met het hoofd uit een hoge voorzet vanaf de linkerflank van Ragnar Oratmangoen. Go Ahead Eagles voelde dat er meer inzat en bleef aanvallen. De aanvalsdrang werd beloond met de gelijkmaker in de 82ste minuut. Een hoekschop werd naast het doel gekopt door Gerrit Nauber, precies op de positie waar Inigo Córdoba stond. De aanvaller werkte de bal achter Van Osch: 3-3. Het was alweer zijn vijfde doelpunt in acht Eredivisie-duels voor de Spanjaard. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Jack de Gier, die in 1994 als laatste Go Ahead-speler acht duels nodig had voor dat aantal doelpunten.

Het zou nog veel mooier worden voor de thuisploeg, want vlak voor tijd was het Kramer die op de juiste plaats stond om uit een hoekschop de winnende te maken in de sfeervolle Adelaarshorst. In blessuretijd zocht Fortuna Sittard nog naar de gelijkmaker, maar ondanks dat de lat tot twee keer toe werd geraakt, kwamen de Limburgers niet meer tot scoren en keren zij zonder punten huiswaarts. Zodoende blijft het op negen punten en daarmee de zestiende plaats op de Eredivisie-ranglijst staan.