Gernot Trauner bespreekt hoogtepunt: ‘We speelden de perfecte wedstrijd’

Dinsdag, 2 november 2021 om 10:00 • Dominic Mostert

Het leven in Nederland bevalt Gernot Trauner goed. De 29-jarige verdediger transfereerde in de zomer van LASK naar Feyenoord en miste sindsdien nog geen minuut in officiële wedstrijden voor zijn nieuwe club. Trauner geniet van de ambiance tijdens wedstrijden in de Eredivisie en kijkt overwegend positief terug op de seizoensstart van Feyenoord. Na tien wedstrijden staat de ploeg van Arne Slot op de vierde plek, met slechts één verliespunt minder dan koploper Ajax.

Zijn dienstverband bij Feyenoord is voor Trauner het eerste avontuur buiten zijn geboorteland. "In Oostenrijk word je met rust gelaten, daar zijn minder mensen zo bezeten van voetbal", vertelt de mandekker, die voor minstens een miljoen euro overkwam, in gesprek met SPOX en Goal. "Voetbal is in Nederland verreweg de grootste sport. De sfeer is altijd goed en de stadions zijn goed gevuld. Ik kan iedereen alleen maar aanraden om eens een wedstrijd in Nederland bij te wonen."

Hoewel hij pas enkele maanden voor Feyenoord speelt, kan Trauner niet meer anoniem over straat in Rotterdam. "In het openbaar word ik voortdurend herkend en stappen mensen op me af. Dat merkte ik vooral toen ik pas net in Nederland was en verbleef in een hotel in het centrum van Rotterdam", blikt Trauner terug. "Iedereen is heel vriendelijk geweest, maar je zit natuurlijk niet altijd te wachten op zulke toenaderingen, dus was het prettig om uiteindelijk een beetje buiten het centrum te gaan wonen."

Feyenoord is tot dusver 'goed op weg', vindt de Oostenrijker. Hij vindt dat Feyenoord moet blijven meedoen in de bovenste regionen van de Eredivisie. "We horen bij de beste vier ploegen in de competitie en daar willen we ook eindigen. We hebben onze speelstijl veranderd ten opzichte van vorig seizoen. Veel dingen gaan goed, maar we kunnen en moeten beter worden. We hebben punten gemorst tegen kleinere clubs. Dat is pijnlijk, als je hoog wilt eindigen. Maar we hebben veel potentie." Feyenoord liet dit seizoen punten liggen tegen FC Utrecht (3-1), Vitesse (2-1) en RKC Waalwijk (2-2).

De topper tegen PSV werd in september wel met 0-4 gewonnen. Trauner zal die wedstrijd niet snel vergeten. "Dat was heel bijzonder. Wij waren niet de favoriet, maar de lichte underdog", aldus de zomeraanwinst. "We speelden een perfecte wedstrijd, al was het verschil niet zo groot als je zou vermoeden op basis van de uitslag. We waren effectief en lieten achterin niets toe. Samen met de wedstrijd tegen Union Berlin, met de fantastische sfeer in De Kuip, was het mijn grote hoogtepunt bij Feyenoord."