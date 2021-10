‘Luis Suárez-actie’, Van Crombrugge én Joshua Zirkzee voorkomen verlies

Zondag, 31 oktober 2021 om 20:31 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:26

Joshua Zirkzee heeft zondagavond een grote rol gespeeld voor Anderlecht in de spectaculaire thuiswedstrijd tegen OH Leuven. Na een vroege 0-2 achterstand deed de spits in de slotfase van de eerste helft iets terug, alvorens in de blessuretijd van de tweede helft de eindstand te bepalen: 2-2. Anderlecht incasseerde in de tweede helft twee rode kaarten, waarvan de laatste diep in de blessuretijd tot een strafschop leidde voor Leuven. Die werd echter gekeerd door doelman Hendrik Van Crombrugge. Anderlecht wist de ongeslagen reeks zodoende te verlengen tot negen officiële wedstrijden. Paars-Wit staat op de zesde plek, op vijf punten van koploper Club Brugge.

Eind augustus verloor Anderlecht in de laatste voorronde van de Conference League van Vitesse (2-1) en in de competitie van KRC Genk (1-0), maar sindsdien bleef de ploeg van trainer Vincent Kompany ongeslagen. Binnen het kwartier stond Leuven echter al met 0-2 voor op het Lotto Park. Sory Kaba liet Hendrik Van Crombrugge kansloos met een kopstoot na een afgemeten voorzet van Xavier Mercier; de doelman verkeek zich niet veel later op een uithaal van Mathieu Maertens, die te veel ruimte kreeg. Via de paal vloog de bal uiteindelijk binnen. Anderlecht zocht de tegenaanval. Yari Verschaeren, Zirkzee en Anouar Ait El Hadj lieten zich gelden, alvorens de Nederlander de aansluitingstreffer maakte.

El Hadj lanceerde de meegekomen linksback Sergio Gómez, die op zijn beurt Zirkzee in staat stelde om te scoren. Doelman Rafael Romo van Leuven voorkwam dat Benito Raman er voor de pauze nog 2-2 van maakte. Een klein kwartier na de onderbreking dacht Wesley Hoedt aan te tekenen voor de gelijkmaker, maar na interventie van de VAR oordeelde de arbitrage dat de verdediger een duwfout beging op Mandela Keita, waardoor het doelpunt werd geannuleerd. De arbitrage was Anderlecht de hele wedstrijd niet gunstig gezind. Zowel in de eerste als in de tweede helft vroeg de thuisploeg tevergeefs om een penalty.

Scheidsrechter Jasper Vergoote gaf geen gehoor aan het geroep na een vermeende handsbal van Musa Al-Taamari en een latere overtreding van diezelfde Al-Taamari. Tot overmaat van ramp greep de arbitrage wél in nadat Michael Murillo in de ogen van de VAR op de voet van Sébastien Dewaest. De overtreding kwam de rechtsback op een directe rode kaart te staan. Na een snelle uitbraak van Leuven voorkwam Van Crombrugge de 1-3 van Al-Tamari; Anderlecht zocht in de slotfase naar de gelijkmaker, maar Romo belette Josh Cullen het scoren met een fraaie zweefduik na een kopbal uit vrijstaande positie.

Het leek dus 2-1 te blijven, totdat Zirkzee in de vierde minuut van de blessuretijd kon binnenschieten nadat Romo een voorzet van Francis Amuzu niet goed verwerkte. In de zevende minuut van de blessuretijd incasseerde Majeed Ashimeru een rode prent. Hij haalde een schot van Alexis De Sart als een doelman van de lijn, zoals Luis Suárez op het WK 2014 deed voor Uruguay tegen Ghana. Net als toen kreeg de tegenstander een penalty, en ook nu werd die niet benut. Van Crombrugge werd de grote held van Anderlecht in de bizarre apotheose.