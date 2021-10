Perez: ‘Wat is er mis met die jongen? Waarom speelt hij niet hoger?’

Zondag, 31 oktober 2021

Kenneth Perez vraagt zich af hoe het komt dat Mats Seuntjens niet bij een betere club speelt dan Fortuna Sittard. Volgens de Deense analist van ESPN beschikt de aanvaller over kwaliteiten waarmee hij op een hoger niveau kan acteren dan bij de nummer zestien van de Eredivisie. Perez vermoedt dat de mentaliteit van Seuntjens ervoor zorgt dat hij niet op een hoger niveau speelt.

In de voorbeschouwing op Go Ahead Eagles – Fortuna Sittard zondagavond kwam de 29-jarige Seuntjens ter sprake bij het programma Eredivisie op Zondag. “Ik kan de vinger er niet opleggen: wat is er mis met die jongen? Waarom speelt hij niet hoger?”, vroeg Perez zich af over de ex-aanvaller van NAC Breda, AZ en Genclerbirligi. “Hij heeft zóveel basiskwaliteiten om op een hoger niveau te spelen. Hij is bloedsnel, hij was de snelste speler toen hij bij AZ speelde. Hij is technisch en kan best wel goals maken. Ik ken hem niet, dus hoe zijn gedrag is weet ik niet. Maar ik kan niks anders verzinnen.”

Presentator Jan Joost van Gangelen merkte op dat Seuntjens ‘onomstreden’ is bij Fortuna Sittard, waar hij dit Eredivisie-seizoen in tien wedstrijden zes keer scoorde. “En hij krijgt een héél goed salaris”, vulde Arnold Bruggink aan, waarna Van Gangelen in lachen uitbarstte. “Nee, serieus”, antwoordde Bruggink. “Wat is een goed salaris?”, vroeg Perez zich vervolgens af. “Dus 450.000 euro?”, concludeerde Van Gangelen. Bruggink gaf aan het exacte bedrag niet te weten, waarna Perez het woord nam: “Los van het geld, het is toch wel opvallend? Ik vind namelijk, laten we zeggen dat het dat bedrag is ongeveer, dat zijn kwaliteiten horen bij een club waar je dat ook makkelijk verdient. Dat is dan geen reden meer om te kiezen voor Fortuna.”

“Maar hij lijkt me een aparte jongen, zonder dat ik hem überhaupt ken”, ging Perez verder. “Dus er móét iets zijn, want zijn kwaliteiten zijn best bijzonder. Dat zie je niet veel, zelfs niet bij Feyenoord. Nu zeg ik niet dat hij bij Feyenoord moet gaan voetballen, maar als hij anders zou zijn qua mentaliteit..." Van Gangelen merkte op dat Perez daarmee een ‘gevaarlijke’ uitspraak deed, omdat hij Seuntjens niet kent. “Het is ook gevaarlijk. Ik weet niet of dat zo is. Maar ik heb het nu over mentaliteit. Als je perse onomstreden wil zijn, dan kom je niet bij de absolute topclubs. Dan blijf je op dit niveau acteren als dat je mentaliteit is.”

Volgens Bruggink kon Seuntjens ‘voetballend makkelijk mee bij AZ’, de club waar hij van 2016 tot 2019 voor speelde. “Easy”, aldus Perez. “Zijn kwaliteiten horen bij een club die dat makkelijk betaalt. Bij Feyenoord verdien je ook dat bedrag, makkelijk.” Seuntjens stond zondagavond in de basis bij Fortuna Sittard tegen Go Ahead Eagles en opende na tien minuten de score op aangeven van Zian Flemming.