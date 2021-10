Mike van der Hoorn naar ziekenhuis: ‘Het zag er heel naar uit’

Zondag, 31 oktober 2021 om 19:27 • Yanick Vos

Mike van der Hoorn is zondagavond uitgevallen tijdens de wedstrijd FC Utrecht – Willem II (5-1). Na een kopduel met Willem II-spits Wriedt ging de verdediger naar de grond en leek hij even buiten bewustzijn. Na afloop gaf trainer René Hake aan dat Van der Hoorn naar het ziekenhuis is voor onderzoek, maar dat er nog geen duidelijkheid is over zijn situatie.

Vroeg in de tweede helft ging Van der Hoorn naar de grond na een kopduel met Wriedt. De verdediger van FC Utrecht kreeg het hoofd van zijn tegenstander hard tegen de zijkant van zijn hoofd aan. Zichtbaar aangeslagen bleef Van der Hoorn vervolgens liggen op het veld en enige tijd leek hij het bewustzijn verloren. Na een behandeling van ongeveer vijf minuten werd hij ondersteund door leden van de medische staf van het veld begeleid.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Dat is niet helemaal duidelijk”, reageerde Hake na afloop van de ruime overwinning op de vraag van Hans Kraay jr. over hoe het gaat met Van der Hoorn. “Hij is met zijn familie naar het ziekenhuis gegaan voor onderzoek, dus we moeten het afwachten. Op zo’n moment gaan de alarmbellen wel even af, maar uiteindelijk moeten we het gewoon afwachten. Hopelijk valt het mee. Toen hij van het veld ging, was hij bij bewustzijn”, aldus de trainer tegenover ESPN.

“Dat zag er naar uit, hè? Hij was ook echt even out”, zei verslaggever Milan van Dongen in de nabeschouwing in gesprek met analist Marciano Vink. “Het zag er heel naar uit”, reageerde Vink. “Hij kreeg ‘m zo half achter op zijn slaap, hij was even weg. Hij moest ondersteund worden, dit zag er wel slecht uit”, vervolgde Vink, terwijl beelden werden getoond van hoe Van der Hoorn van het veld ging. “Ik hoop echt dat het meevalt. Het duurde heel lang voordat hij de trap af was. Dus dit ziet er echt niet goed uit.”