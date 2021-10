Galatasaray zet Gazisehir Gaziantep met fraaie doelpunten opzij

Zondag, 31 oktober 2021 om 18:57 • Dominic Mostert

Galatasaray heeft de thuiswedstrijd tegen Gazisehir Gaziantep in de Süper Lig omgezet in een overwinning. De ploeg van Fatih Terim won zondagavond met 2-0 en neemt daardoor de zesde plek in, met twintig punten uit elf wedstrijden. In puntenaantal staat Galatasaray gelijk met nummer vier Besiktas; koploper Trabzonspor is zeven punten verwijderd. Olimpiu Morutan en Kerem Aktürkoglu maakten de doelpunten voor Galatasaray.

Galatasaray, met Patrick van Aanholt en Halil Dervisoglu in de basis en met zowel Ryan Babel als Ömer Bayram op de bank, kon aanvankelijk geen potten breken in de eerste helft. Aktürkoglu schoot vanaf de rand van het strafschopgebied hoog over, waarna Alexandru Cicaldau van nog kleinere afstand evenmin met scherp schoot. Dervisoglu trok vier minuten voor de rust vanaf de rechterflank naar binnen en schoot rakelings over. De eerste helft leek dus zonder doelpunten te eindigen, maar in de derde minuut van de blessuretijd opende Galatasaray de score.

Na aan afgeslagen corner van Patrick van Aanholt kreeg Gaziantep de bal niet weg. Uiteindelijk kwam het leer voor de voeten van Morutan, wiens fraaie, geplaatste inzet in de verre hoek onhoudbaar bleek voor keeper Günay Güvenc. In die fase, de laatste tien minuten voor de rust, kroop Gaziantep ook enigszins uit de schulp. De doelpogingen van de bezoekers waren niet overtuigend. Halverwege de tweede helft ontstond een grote kans voor Nouha Dicko, maar tot opluchting van het thuispubliek keerde doelman Fernando Muslera zijn inzet.

Verder was er weinig serieus doelgevaar aan beide kanten in de tweede helft. Galatasaray hield de voorsprong zonder veel problemen vast en trok de wedstrijd zeventien minuten voor tijd definitief naar zich toe. Met een splijtende steekpass gaf Sofiane Feghouli de defensie van Gaziantep het nakijken. Hij lanceerde Aktürkoglu, die opdook voor het doel van Güvenc en tegendraads raak schoot in de linkerhoek. Drie minuten voor tijd werd Van Aanholt gewisseld voor de Nederlands-Turkse Bayram, terwijl Babel negentig minuten op de bank bleef zitten.