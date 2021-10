Ramselaar treedt in voetsporen van Haller bij ontketend FC Utrecht

Zondag, 31 oktober 2021

FC Utrecht heeft zondagavond met 5-1 gewonnen van Willem II. Het werd de avond van Bart Ramselaar, die de eerste drie de doelpunten voor zijn rekening nam. Door de nederlaag moet de ploeg uit Tilburg voorlopig pas op de plaats maken: het gat met de topvier, bestaande uit Ajax, PSV, FC Utrecht en Feyenoord, bedraagt nu vier punten. Utrecht staat derde en heeft een achterstand van slechts drie punten op de koploper.

De wedstrijd was zondag tien minuten oud toen Ramselaar de score opende. Met een bekeken schot passeerde hij Willem II-doelman Timon Wellenreuther. De middenvelder van FC Utrecht had er zin in op eigen veld: niet lang na zijn openingstreffer dook hij op in het vijandelijke strafschopgebied, maar deze keer had Wellenreuther een antwoord op zijn inzet. De keeper wist de 2-0 van Ramselaar even later niet te voorkomen. Met een schot vanaf de rand van de zestien liet hij het thuispubliek voor de tweede keer juichen.

Willem II had tot aan de 2-0 weinig laten zien. Toch kwamen de bezoekers terug in de wedstrijd via Kwasi Wriedt. Na slordig balverlies op het middenveld van Adam Maher pikte Willem II-buitenspeler Ché Nunneley de bal op en bood hij de spits een grote kans. Willem Janssen kon de inzet van Wriedt niet tegenhouden en ook doelman Maarten Paes had geen antwoord: 2-1. De Tilburgers waren vervolgens dichtbij de gelijkmaker via Derrick Köhn. De linksback zag zijn inzet echter op het aluminium belanden.

Met nog een kleine twintig minuten op de klok werd de wedstrijd beslist door Ramselaar. Hij kreeg de bal hard aangespeeld van Django Warmerdam, kreeg alle tijd in het strafschopgebied en schoot vervolgens zijn derde binnen. Bij zijn treffer kwam nog enig geluk kijken, want Wellenreuther was kansloos doordat Driess Saddiki de inzet van richting veranderde. Zodoende maakte Ramselaar zijn eerste hattrick uit zijn loopbaan. Hij is de eerste speler van FC Utrecht die een hattrick maakt sinds Sébastien Haller in februari 2015 tegen FC Dordrecht (6-1). Mike van der Hoorn stond toen overigens niet meer op het veld. De verdediger werd in een duel met Wriedt hard op het hoofd geraakt en moest de wedstrijd staken.

Hattrickheld! ?? Bart Ramselaar met zijn eerste hattrick in het betaald voetbal! 3???? #utrwil pic.twitter.com/7qGMbLwuNg — ESPN NL (@ESPNnl) October 31, 2021

Behalve voor Ramselaar werd het ook voor Mohamed Mallahi een wedstrijd om nooit te vergeten. De 21-jarige aanvaller kwam als invaller binnen de lijnen en zette de 4-1 op het scorebord. Met een bekeken schot vanaf de rand van het strafschopgebied tekende hij voor zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau. In blessuretijd werd de eindstand bepaald op 5-1 door een intikker van Joris van Overeem. Het betekent de zevende overwinning voor FC Utrecht, dat uit de eerste 11 wedstrijden 23 verzamelde. Daarmee evenaart de ploeg van René Hake het clubrecord uit 1983/84, toen Utrecht de beste seizoenstart ooit kende.