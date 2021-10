El Karouani gaat voor Europees voetbal: ‘Conference League of Europa League’

Zondag, 31 oktober 2021 om 18:20 • Dominic Mostert

NEC promoveerde vorig seizoen als nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie en staat na elf speelronden op diezelfde plaats in de Eredivisie. De ploeg van Rogier Meijer maakte zondag indruk met een 3-0 zege op FC Groningen en won drie van de laatste vier wedstrijden in de competitie. Souffian El Karouani heeft zijn vizier gericht op het behalen van Europees voetbal met NEC.

"Ik wil meer dan handhaven", vertelt de linksback op de persconferentie na het duel met Groningen. "Mijn persoonlijke doel is een van de Europese plekken. Conference League of Europa League maakt me niets uit. Ik wil de club iets geven. Of het gaat lukken, weet je niet. We staan nu zevende en we weten niet wat er nog gaat gebeuren, maar dit is mijn doel." Meijer zet iets lager in en benadrukt simpelweg 'niet op plek achttien, zeventien of zestien' te willen eindigen. Met andere woorden: de trainer wil zich met NEC voor de nacompetitie veiligspelen.

Supporter van @necnijmegen ben je binnen én buiten het stadion ??????#necgro pic.twitter.com/ZsPkBMEq9S — ESPN NL (@ESPNnl) October 31, 2021

"Iets anders telt niet. Het gaat om handhaving", wordt Meijer geciteerd door Voetbal International. "Dit is een mooie ontwikkeling, maar ik kijk al naar de volgende wedstrijd tegen sc Heerenveen. Dan moeten we er weer staan." Meijer geeft evenwel toe dat NEC in een goede fase zit en beter wordt als elftal. "De jonge jongens die het misschien iets minder hebben gedaan, krabbelen nu op. Dit moeten we vasthouden. Er zal best een periode komen waarin het wat minder gaat, dan moeten we bouwen op de ervaren spelers."

De spelers van NEC konden de overwinning van zondag niet vieren met de supporters, want De Goffert bleef leeg door het instorten van een deel van het uitvak na het duel met Vitesse (0-1) van twee weken geleden. Buiten het stadion keken fans wel naar de wedstrijd. "Dit is het enige wat wij de fans op dit moment kunnen geven: punten en een leuke wedstrijd", weet El Karouani. "Dat hebben we nu twee keer gedaan. Deze lijn moeten we doortrekken. We hadden nog meer punten kunnen hebben." NEC heeft momenteel zeventien punten verzameld.