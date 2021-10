Atlético Madrid klaar voor Liverpool na afgetekende zege op Real Betis

Zondag, 31 oktober 2021 om 18:10 • Yanick Vos

Atlético Madrid heeft zondagavond een belangrijke overwinning geboekt in LaLiga. Voor eigen publiek was het met 3-0 te sterk voor Real Betis, waardoor het klimt van de zesde naar de vierde plaats op de ranglijst. Yannick Carrasco opende op fraaie wijze de score in de eerste helft, waarna een eigen doelpunt in de tweede helft de genadeklap bleek voor de bezoekers uit Sevilla. Tien minuten voor tijd werd de eindstand bepaald door invaller João Félix.

Het was aan- of voorlopig afhaken voor de ploeg van trainer Diego Simeone, die de wedstrijd vanwege een schorsing vanaf de tribune moest volgen. Real Betis had voorafgaand aan het duel in het Wanda Metropolitano 21 punten en stond daarmee op de vierde plaats. Bij een overwinning had de ploeg uit Sevilla een gat geslagen met Atlético, maar dat stond de regerend landskampioen niet toe. De bezoekers begonnen sterk in Madrid, waarna de thuisploeg het initiatief overnam en na 26 minuten spelen op voorsprong kwam. Carrasco kwam vrij op de linkerflank, stuurde zijn directe tegenstander Martin Montoya met een handige kapbeweging het bos in, om de bal vervolgens snoeihard in het dak van het doel te rammen. Real Betis-doelman Claudio Bravo was kansloos.

Atlético Madrid kwam na rust sterk uit de kleedkamer en ging zichtbaar op jacht naar de 2-0. Tien minuten na de thee was José María Giménez er met een kopbal dichtbij, terwijl Claudio Bravo vijf minuten later een grotere achterstand voorkwam door Luis Suárez van het scoren af te houden. Uit de hoekschop die volgde was het alsnog raak voor de thuisploeg. Uit een hoekschop van Antoine Griezmann kopte de Argentijnse verdediger German Pezzella de bal bij de tweede paal op ongelukkige wijze achter zijn eigen keeper. Diezelfde Pezzella voorkwam met een sterke ingreep minuten later dat Suárez de 3-0 kon maken.

Met nog twintig minuten op de klok koos Simeone ervoor om Suárez naar de kant te halen. Met oog op de wedstrijd van aanstaande woensdag in de groepsfase van de Champions League op Anfield tegen Liverpool kon de trainer het zich permitteren om de Uruguayaan rust te geven en João Félix binnen de lijnen te brengen. De Portugese invaller had slecht tien minuten nodig om zijn eerste competitiedoelpunt van het seizoen te maken. De assistent-scheidsrechter vlagde voor buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR wees scheidsrechter Javier Alberola Rojas naar de stip en ging het feestje van Atlético Madrid toch door.

Door hevige regenval in Madrid werd het veld zondagavond na rust moeilijk bespeelbaar en dat kwam het spel niet ten goede. Real Betis kreeg het niet voor elkaar om in aanvallend opzicht een vuist te maken en kon een afgetekende nederlaag niet voorkomen. Zodoende tankt Atlético Madrid vertrouwen op weg naar de confrontatie met Liverpool en vervolgt het de sterke serie tegen Real Betis: Atléti verloor in de laatste negen thuiswedstrijden niet en hield voor de zesde keer op rij het doel schoon. Niet eerder zetten de Madrilenen zo’n sterke serie neer tegen de club van trainer Manuel Pellegrini.