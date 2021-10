Tottenham belegt spoedberaad over positie van Nuno Espírito Santo

Zondag, 31 oktober 2021 om 17:12 • Yanick Vos

Nuno Espírito Santo moet vrezen voor zijn ontslag als manager van Tottenham Hotspur. Na de 0-3 nederlaag tegen Manchester United is de clubleiding bij elkaar gekomen om over de positie van de trainer te praten, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano. De Italiaanse journalist meldt dat de coach ontslagen kan worden, maar dat er nog geen knoop is doorgehakt. Volgens Romano kan het nog uren duren voordat een beslissing wordt genomen over de toekomst van Espírito Santo.

Door tegenvallende prestaties stond Espírito Santo al enige tijd onder druk bij the Spurs. Zaterdag bleek Manchester United met 0-3 te sterk door doelpunten van Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani en Marcus Rashford. De afgetekende nederlaag zorgde voor grote ontevredenheid bij het thuispubliek. Als gevolg van de nederlaag hebben voorzitter Daniel Levy en technisch directeur Fabio Paratici het bestuur bijeen geroepen om te praten over het al dan niet ontslaan van de trainer, zo melden Engelse media.

Espírito Santo werd pas afgelopen zomer aangesteld nadat hij overkwam van Wolverhampton Wanderers. In de Premier League staat de Engelse topclub onder zijn leiding op een teleurstellende achtste plaats met vijftien punten uit tien wedstrijden. De achterstand op koploper Chelsea is na de nederlaag van zaterdag opgelopen tot tien punten. In de groepsfase van de Conference League staat de ploeg van Espírito Santo op de derde plaats met vier punten. Anderhalve week geleden was Vitesse nog met 1-0 te sterk. Komende donderdag gaan de Arnhemmers op bezoek in Londen.