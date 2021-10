NEC schiet Groningen in leeg Goffertstadion verder in de problemen

Zondag, 31 oktober 2021 om 16:26 • Laatste update: 17:27

NEC heeft zondagmiddag zonder al te veel moeite gewonnen van FC Groningen. De thuisploeg, die de wedstrijd in het Gofferstadion zonder publiek moest afwerken na het instorten van een deel van de tribune in de wedstrijd tegen Vitesse twee weken geleden, zegevierde met 3-0. De Nijmegenaren boekten daarmee de derde zege op rij deze week, na de 1-2 zege op FC Twente en de overwinning in de TOTO KNVB Beker tegen Capelle (0-3). De ploeg van trainer Rogier Meijer staat door de zege op een knappe zevende plek. Groningen moet het doen met plek vijftien.

In de eerste helft was de thuisploeg veruit de bovenliggende partij. De bezoekers hadden in de eerste 45 minuten niks in te brengen en het was vooral te danken aan Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh dat NEC niet voor rust op een ruime voorsprong stond. Al na vier minuten probeerde Jordy Bruijn met een omhaal de score te openen. De middenvelder van de Nijmegenaren raakte de bal echter niet vol. Het eerste echte gevaar van de thuisploeg kwam in de achtste minuut, toen Édgar Barreto een afstandsschot vanuit de tweede lijn net naast de linkerhoek van het Groningse doel vuurde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na een half uur spelen diende de volgende grote mogelijkheid voor NEC zich aan, toen Souffian El Karouani zijn licht van richting veranderde schot net buiten het strafschopgebied katachtig uit de rechterhoek getikt zag worden door Leeuwenburgh. Een minuut later was het opnieuw de sluitpost van de Trots van het Noorden die zijn ploeg op de been hield. Elayis Tavsan dribbelde in het strafschopgebied handig langs Laros Duarte, waarna het schot van de NEC-aanvaller door de goalie uit de korte hoek werd gehaald.

In de blessuretijd van de eerste helft wist NEC het veldoverwicht om te zetten in een doelpunt. Een zwakke terugspeelbal van Mohamed El Hankouri kon worden onderschept door Ali Akman, waarna de spits de uitgekomen Leeuwenburgh omspeelde en simpel de 1-0 in het lege doel kon werken. De huurling van Eintracht Frankfurt tekende daarmee voor zijn tweede competitiegoal van het seizoen. Na de rust kwam Groningen iets sterker uit de kleedkamer. El Hankouri schoot in kansrijke positie echter naast, waarmee hij verzuimde zijn fout bij de openingsgoal goed te maken.

Na tien minuten in het tweede bedrijf was het dan toch NEC dat het verschil op twee doelpunten bracht. Na een snelle ingooi van doelpuntenmaker Akman kon Leeuwenburgh een poging van Jonathan Okita in eerste instantie nog keren, waarna de bal voor de voeten viel van Tavsan, die makkelijk de 2-0 kon maken. Het slotakkoord kwam in de absolute slotfase van de voet van Okita, die in de rebound trefzeker was na een gekraakt schot van invaller Javier Vet.