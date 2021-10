Minister van Infrastructuur haalt uit naar relschoppers: ‘Ga op kickboksen ofzo’

Zondag, 31 oktober 2021 om 15:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:33

De toenemende mate van ongeregeldheden rond voetbalwedstrijden zijn ook Barbara Visser niet ontgaan. De minister van Infrastructuur werd zondagmorgen tijdens WNL op zondag naar haar mening gevraagd en had een duidelijke boodschap voor de kwaadwillende fans. Zelf is Visser supporter van Feyenoord en bezoekt ze ook weleens een wedstrijd van die club, zo vertelt ze in de uitzending.

"Voetbal is voor mij juist een dagje uit", vertelt Visser als haar gevraagd wordt een mening te geven over de ongeregeldheden. "Ik ben zelf fan van Feyenoord, maar ga weleens naar AZ - Feyenoord. Er ik niks mooiers dan de sfeer in een stadion en om daar live voetbal te kijken met heel veel mensen. Als je dit dan ziet, dan verpest je het voor zóveel mensen. Voor kinderen die in dat stadion zitten en gewoon samen met hun vader of moeder van een dag uit willen genieten."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het programma liet beelden zien van de rellen bij MVV Maastricht - Roda JC, waarbij vrijdag zeker acht mensen gewond zijn geraakt: zes agenten en twee stewards van Roda. Tien relschoppers zijn aangehouden. Ook zaterdagavond ging het mis op de tribunes van Erve Asito, waar supporters van Heracles Almelo en Ajax slaags raakten met elkaar. "Al die politieagenten hebben we zo hard nodig op andere plekken", gaat Visser verder. "Voetbal moet weer iets moois en iets leuks zijn. Ga alsjeblieft op kickboksen of weet ik veel. Zoek een sport en leef je uit, maar niet daar."

De onrust rond de stadions in het betaalde voetbal is een doorn in het oog voor onder andere de KNVB. Maandag komt de voetbalbond samen met de politie, burgemeesters en justitie voor spoedoverleg om de recente reeks van incidenten met supporters te bespreken. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat het de mogelijkheden onderzoekt om de relschoppers van het duel tussen MVV en Roda op te sporen en te vervolgen. Het duel werd op last van de burgemeester van Maastricht gestaakt na 42 minuten door scheidsrechter Joey Kooij.